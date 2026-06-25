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曼達尼進步派接掌民主黨？黨內高層焦慮 有人考慮退黨

編譯盧炯燊／綜合報導
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進步派民主黨籍紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)政治影響力崛起，他背書的三名候選人23日贏得黨內國會眾議員初選，不但為期中選舉及2028年總統大選埋下變數，更重要是進一步鞏固黨內影響力，引起國會民主黨擔心他「會控制整個黨」。

CNN分析指出，35歲的曼達尼2025年11月壓倒性當選紐約市長時，民主黨高層還堅稱不擔心黨內出現「曼達尼派」，然而23日的初選結果，尤其拉下兩個尋求連任的國會眾議員艾斯帕亞(Adriano Espaillat)及高德曼(Dan Goldman)後，黨內高層開始憂慮「曼達尼派」會掌控整個民主黨。

在黨內被視為溫和派的國會眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)一直批評曼達尼的政治立場，24日表示，「社會主義者取得了重大勝利，難道我們要讓他們掌控整個黨嗎？還是我們要奮起反擊？」

黨內另一重量級人物、跟眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)關係密切的紐約州國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)說，「(初選之夜)對紐約來說不是一個好夜晚」。

他們最擔心的是曼達尼的進步立場，使民主黨期望在期中選舉翻盤的希望變得更加困難，因為共和黨人已準備在各個搖擺州投放攻擊性廣告，針對曼達尼所挺候選人的政治立場。

一個來自搖擺選區的民主黨匿名國會議員向CNN表示，他們對社會主義者的崛起感到非常擔憂，近期已有捐款者考慮退出民主黨。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)24日砲口直對曼達尼，她向CNN說，「他支持的一些候選人並不了解紐約市的政治，也不了解各選區的文化差異，沒有參與過某些選區的歷史和鬥爭，而且對政治也比較陌生」。

詹樂霞說，政治盟友對曼達尼力圖改變民主黨感到失望，大家都對民主黨或多或少感到挫折，「但你不用炸掉它，MAGA就是採用這種做法」。

這輪初選除顯示曼達尼日益增加的政治實力外，亦暴露民主黨內深度分化，選民對黨內建制派感到不滿並尋求變革。

總統川普也不忘藉機調侃民主黨，24日在社媒發文說，「美麗的美國永遠不會成為共產國家！！！」

精華 FAQ

  • 這顯示曼達尼在紐約與民主黨內的政治號召力明顯上升，也讓進步派更有能力影響國會選戰與黨內權力布局。

  • 因為他們擔心進步派路線過於激進，會被共和黨拿來攻擊，進而削弱民主黨在搖擺州與期中選舉的勝算。

  • 溫和派與部分黨內人物認為，這是社會主義者的大勝，也反映建制派失勢；有人甚至憂慮捐款者因此考慮退黨。

曼達尼 民主黨 眾議院

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