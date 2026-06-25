川普晤共和黨參議員 為伊戰權力案槓卡西迪「氣得像大虎頭蜂」

4名共和黨參議員23日倒戈，讓參院通過反伊朗戰爭的決議，令川普總統（左二）極度火大，24日與共和黨議員會面時甚至對罵。（美聯社）

在佛羅里達州 聯邦參議員史考特(Rick Scott)邀請下，川普 總統24日前往國會山莊與共和黨 參議員共進午餐並舉行閉門會議。美聯社報導，川普在會中針對參院通過決議限制總統對伊朗開戰權力表達不滿，與路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)爆發一來一往的唇槍舌劍。消息人士說，川普一再叫卡西迪「坐下」，一度稱呼卡西迪是「瘋子」(lunatic)。

一名共和黨參議員形容，川普與卡西迪對辯時拉高嗓門，「憤怒得像隻大虎頭蜂似的」。

CNN報導，參院共和黨團消息人士說，卡西迪在跟川普針鋒相對之際，幾次稱呼川普為「我的兄弟」(my brother)以化解緊張氣氛。但川普回批說，卡西迪並不是兄弟，還叫卡西迪坐下。

參院23日以50票對48票通過「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，限制川普在未獲國會批准之下對伊朗採取軍事行動的權力。投票時有四名共和黨參議員與民主黨站在同一陣線，包括穆考斯基(Lisa Murkowski)、柯林斯(Susan Collins)、保羅(Rand Paul)和卡西迪，23日晚間被川普在社群媒體發文批評為「魯蛇」(losers)。

卡西迪24日會後對媒體說，開會時當場站起來為自己在「戰爭權力決議案」投票決定辯護，對川普說：「你沒告訴美國人民到底發生了什麼事」。尋求連任的卡西迪上個月在共和黨初選敗給川普背書的挑戰者。

卡西迪說，伊朗戰爭原本應該持續四周，但如今拖了四個月，最初的目標卻還沒實現。

卡西迪表示，跟川普爆發激辯，兩人語調、音量都不相上下，直到有人勸他坐下，局勢才漸趨緩和。他說，無法接受遭到霸凌，得到簡報之前會持續對限縮總統戰爭權力案投贊成票。

卡西迪對媒體說，論述不受川普青睞，川普提高音量且發了脾氣，「這跟我的愛爾蘭血統也有關係」。

川普會後則對媒體說，與共和黨參議員舉行一次「很棒的會議」。他說，喜歡會場裡的每個人，「有幾個人我不喜歡，但沒關係」。

共和黨參議員卡西迪近來數度槓上川普總統，24日在閉門會議裡激辯。卡西迪在初選中敗給川普背書的對手，無法連任。(美聯社)