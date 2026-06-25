我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

川普晤共和黨參議員 為伊戰權力案槓卡西迪「氣得像大虎頭蜂」

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
4名共和黨參議員23日倒戈，讓參院通過反伊朗戰爭的決議，令川普總統（左二）極度火...
4名共和黨參議員23日倒戈，讓參院通過反伊朗戰爭的決議，令川普總統（左二）極度火大，24日與共和黨議員會面時甚至對罵。（美聯社）

佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)邀請下，川普總統24日前往國會山莊與共和黨參議員共進午餐並舉行閉門會議。美聯社報導，川普在會中針對參院通過決議限制總統對伊朗開戰權力表達不滿，與路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)爆發一來一往的唇槍舌劍。消息人士說，川普一再叫卡西迪「坐下」，一度稱呼卡西迪是「瘋子」(lunatic)。

一名共和黨參議員形容，川普與卡西迪對辯時拉高嗓門，「憤怒得像隻大虎頭蜂似的」。

CNN報導，參院共和黨團消息人士說，卡西迪在跟川普針鋒相對之際，幾次稱呼川普為「我的兄弟」(my brother)以化解緊張氣氛。但川普回批說，卡西迪並不是兄弟，還叫卡西迪坐下。

參院23日以50票對48票通過「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，限制川普在未獲國會批准之下對伊朗採取軍事行動的權力。投票時有四名共和黨參議員與民主黨站在同一陣線，包括穆考斯基(Lisa Murkowski)、柯林斯(Susan Collins)、保羅(Rand Paul)和卡西迪，23日晚間被川普在社群媒體發文批評為「魯蛇」(losers)。

卡西迪24日會後對媒體說，開會時當場站起來為自己在「戰爭權力決議案」投票決定辯護，對川普說：「你沒告訴美國人民到底發生了什麼事」。尋求連任的卡西迪上個月在共和黨初選敗給川普背書的挑戰者。

卡西迪說，伊朗戰爭原本應該持續四周，但如今拖了四個月，最初的目標卻還沒實現。

卡西迪表示，跟川普爆發激辯，兩人語調、音量都不相上下，直到有人勸他坐下，局勢才漸趨緩和。他說，無法接受遭到霸凌，得到簡報之前會持續對限縮總統戰爭權力案投贊成票。

卡西迪對媒體說，論述不受川普青睞，川普提高音量且發了脾氣，「這跟我的愛爾蘭血統也有關係」。

川普會後則對媒體說，與共和黨參議員舉行一次「很棒的會議」。他說，喜歡會場裡的每個人，「有幾個人我不喜歡，但沒關係」。

共和黨參議員卡西迪近來數度槓上川普總統，24日在閉門會議裡激辯。卡西迪在初選中敗...
共和黨參議員卡西迪近來數度槓上川普總統，24日在閉門會議裡激辯。卡西迪在初選中敗給川普背書的對手，無法連任。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主因是參院剛通過戰爭權力決議，限制總統未經國會批准對伊朗採取軍事行動。川普對卡西迪投票支持該案極度不滿，兩人因此在會中高聲爭執。

  • 該決議以50票對48票通過，要求總統若要對伊朗動武，必須先取得國會批准。這代表國會試圖收回部分戰爭決策權，限制白宮單方面軍事行動。

  • 卡西迪表示自己站起來為投票辯護，指川普沒有告訴美國人民真相，並強調不接受霸凌。他說會在獲得完整簡報前，持續支持限制總統戰爭權力。

共和黨 川普 佛羅里達州

上一則

川普不簽住房法案 10天後也可生效 但有一情況行不通

下一則

曼達尼進步派接掌民主黨？黨內高層焦慮 有人考慮退黨

延伸閱讀

共和黨內鬨 川普與參議員為美伊戰爭吵翻 譏對方「魯蛇」

共和黨內鬨 川普與參議員為美伊戰爭吵翻 譏對方「魯蛇」
參院擋川普對伊朗開火 通過戰爭權力案…僅具象徵意義

參院擋川普對伊朗開火 通過戰爭權力案…僅具象徵意義
4共和黨議員倒戈 參院50-48通過限制川普對伊朗動武

4共和黨議員倒戈 參院50-48通過限制川普對伊朗動武
「雷根棺材蓋壓不住了」？川普怒嗆批評者：非蠢即壞

「雷根棺材蓋壓不住了」？川普怒嗆批評者：非蠢即壞

熱門新聞

川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
美國總統川普與義大利總理梅洛尼在G7峰會合照。（路透）

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

2026-06-19 08:46
加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒