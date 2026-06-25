川普不簽住房法案 10天後也可生效 但有一情況行不通

川普 總統24日取消了原定舉行的里程碑式住房負擔能力法案簽署儀式。該法案此前已在國會獲得跨黨派的廣泛支持並以壓倒性票數通過。然而，川普表示，在國會通過一項名為「拯救美國法案」(SAVE America Act)的選舉法案之前，他不會將這項住房法案簽署成為法律。

根據憲法，一項已經通過國會兩院並正式送交總統的法案，如果總統在10天內(不包括星期日)既未簽署也未否決，只要國會仍處於開會狀態，該法案便會自動成為法律。

10天倒數期限並非從國會通過法案時開始計算，而是從正式完成登錄(enrolled bill)並送交白宮 的那一刻起算。

國會議員預定於6月29日開始為期兩周的休會。然而，國會領導層計畫舉行簡短的「形式會議」(pro forma sessions)，使國會在法律上仍被視為處於開會狀態，從而避免10天期限暫停計算，也防止總統利用「口袋否決」(pocket veto)否決法案。

「口袋否決」是指若在這10天內國會休會，總統可以選擇「不予簽署」。此時法案不會自動生效，而是直接失效。因形同將法案「放入口袋」讓其消失，故得此名。

眾議院 議長強生(Mike Johnson)對記者表示，總統告訴他，希望在簽署住房法案之前，先看到「拯救美國法案」的立法進程取得更多進展。強生說：「他在必須簽署法案之前還有一段時間，而他打算多利用這段時間。他會在10天期限內完成簽署。」

當天稍晚，有記者詢問川普，如果法案送到他的辦公桌上，他是否會否決該法案。川普並未直接回答。他表示：「我說過，我現在不簽署住房法案，我想先看看『拯救美國法案』的進展。」

如果總統否決法案，法案將被送回國會。由於該住房法案在眾議院以358票對32票、參議院以85票對5票的壓倒性票數通過，已達到足以推翻否決的門檻，因此國會可以表決推翻總統否決，使法案仍然成為法律。