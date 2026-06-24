共和黨內鬨 川普與參議員為美伊戰爭吵翻 譏對方「魯蛇」

川普2019年10月在路易斯安那州舉行造勢活動時，介紹該州共和黨籍參議員卡西迪（右）。(美聯社)

川普 總統24日與共和黨 參議員共進午餐，原本準備推動一項選民資格相關法案，卻與黨內主要批評者之一、參議員卡西迪（Bill Cassidy）就伊朗 戰爭爆發激烈衝突。

華爾街日報報導，這場午餐會原本就是為了推動收緊選民資格規定、被川普視為攸關共和黨贏得期中選舉的「拯救美國法案」（SAVE America Act）。不過，川普很快將話題轉向伊朗，並與卡西迪因伊朗戰爭及對方近期支持限制總統戰爭權力的投票爆發激烈爭吵。

知情人士透露，川普提及自己上月成功促成卡西迪在共和黨初選落敗，並當場嗆他是「魯蛇」（loser），還要他坐下。卡西迪則回應，沒有人可以命令他坐下。

川普也猛烈批評穆考斯基（Lisa Murkowski）與保羅（Rand Paul）。穆考斯基、保羅、卡西迪與柯林斯（Susan Collins）等4名共和黨參議員23日與大多數民主黨議員共同支持一項不具法律拘束力決議，要求川普讓美軍停止參與對伊朗的敵對行動。

知情人士表示，川普同時責怪賓州共和黨參議員麥考密克（Dave McCormick）缺席限制總統戰爭權力表決。不過，麥考密克當時正搭乘空軍一號，陪同川普結束賓州活動返華府，因此未能趕回國會參與表決。穆考斯基稍晚進入會場時，川普還開玩笑說，自己剛剛一直在稱讚她。

卡西迪會後受訪時表示，他當時確實發了脾氣。他說，川普主動提起限制總統戰爭權力決議案，並質問為何有人支持，因此他站起身回應，告訴川普：「你沒有向美國人民說明到底發生了什麼事。原本說只會持續4周，現在已經4個月了。」

據Axios報導，雙方衝突隨後迅速升溫。一位在場人士形容，卡西迪當時情緒幾乎失控。卡西迪自己則表示，川普提高音量後，他也以同樣語氣與音量回應。川普一度譏諷他在初選落敗，卡西迪則說：「我當然輸了初選！還用你說？」他並表示：「我已清楚表明，我不會被霸凌，也認為我們需要答案。事情就是這樣。」

川普稍後向媒體表示，這是一場「非常棒的會議」，但未回應黨內對伊朗政策的分歧，並公開力挺參院多數黨領袖熊恩（John Thune）。他說：「我們真的喜歡會議室裡的每一個人。我只是不喜歡其中少數幾個人，但沒關係。」