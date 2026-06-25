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川普突拒簽住房法案 施壓國會通過ID投票案

記者顏伶如／綜合報導
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已獲國會參眾兩院通過的21世紀住房法案，24日原訂由川普總統簽署．會場也已布置完...
已獲國會參眾兩院通過的21世紀住房法案，24日原訂由川普總統簽署．會場也已布置完成，但川普在最後一刻喊停，極為罕見。（美聯社）

旨在加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」(21st Century ROAD to Housing Act)獲得民主黨與共和黨國會議員支持，在參眾兩院相繼通過表決後，23日送交川普總統簽署，但川普24日上午在「真實社群」(Truth Social)突然發文宣布簽署儀式取消。

川普寫道：「今天的住房新聞記者會與簽署儀式取消，直到我們通過「拯救美國法案」(SAVE America Act)為止，因為我認為這是國家緊急事項。」

簽署儀式原定中午在國會山莊舉行，但川普在儀式舉行前一個半小時突然宣告取消。消息傳出時，眾院議長強生(Mike Johnson)與共和黨眾院黨團高層正在記者會上稱讚住房法案的優點。國會大廈國家雕像廳(National Statuary Hall)為川普準備的舞台已布置完成，包括川普簽署法案的桌椅。

「21世紀住房之路法案」22日在參議院以85票對5票通過表決，23日在眾議院也以358票對32票過關。

由跨黨派通過的住房法案在最後一刻被川普總統暫停簽署，令聯邦住房部長特納也顯尷尬。...
由跨黨派通過的住房法案在最後一刻被川普總統暫停簽署，令聯邦住房部長特納也顯尷尬。（美聯社）

路透報導分析，在兩黨嚴重分裂的國會裡，重大法案能以如此票數通過表決，相當罕見。

華盛頓郵報報導，一名白宮高層官員匿名受訪時說，川普24日上午意識到可以利用住房法案做為槓桿，向國會施加額外壓力以推動「拯救美國法案」。

「拯救美國法案」要點包括聯邦選舉要有公民身分證明才能投票、限制通訊選票、對跨性別人士實施新限制等。參院共和黨團領袖已多次對川普表示，沒有足夠票數能讓法案過關。

參議院共和黨領導層一再告訴川普，目前沒有足夠的票數來通過選舉法案。眾議院今年稍早雖然已通過該法案的一個版本，但其中並未納入川普所要求的全部條款。

多名共和黨參議員說，沒有預料到川普會拒簽住房法案。川普可以讓法案在沒有簽名之下自動生效成為法律。

多項民調顯示，生活成本負擔變重是美國選民最主要的憂慮，川普二度執政以來通膨明顯增加。

「21世紀住房之路法案」要點包括：住宅建案環境評估審查豁免或加速進行、對於華爾街大型投資客可持有獨棟式住宅(single-family homes)成屋數量訂定上限。

根據房地產業界團體估計，美國目前缺少數百萬套民眾負擔得起的平價房屋。過去幾年來，房貸利率高、房價走高、供應鏈問題等因素，讓消費者買房變得越來越遙不可及。

23日公布的最新民調顯示，大多數美國消費者表示，比較想要自己買房，而不是租屋或跟家人同住，這是2023年以來第一次出現如此現象。

精華 FAQ

  • 川普在真實社群表示，他要等國會通過「拯救美國法案」才會簽署住房法案，並稱這是國家緊急事項。報導指出，他把住房法案當成施壓國會的籌碼。

  • 該法案旨在加快平價住宅興建與供應，包含放寬或加速環境審查，並限制華爾街大型投資客持有獨棟成屋的數量，以協助改善住房短缺問題。

  • 法案要求聯邦選舉須證明公民身分才能投票，並限制通訊選票、加入對跨性別人士的新限制，因此爭議極大。參院共和黨領導層也表示，目前票數不足。

川普 共和黨 眾院

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