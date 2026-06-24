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川普以拒簽住房法案施壓 要求國會通過投票法案

中央社華盛頓24日即時報導
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川普今天在自家社群媒體「真實社群」發文宣布，「原定於今天舉行的住房法案記者會與簽...
川普今天在自家社群媒體「真實社群」發文宣布，「原定於今天舉行的住房法案記者會與簽署儀式取消，直到通過迫切需要的『保障美國選民資格法案』為止。我認為這是國家緊急狀態」。(歐新社)

川普總統今天表明，在國會通過「保障美國選民資格法案」（SAVE America Act）之前，將拒簽在國會獲跨黨派支持的住房法案。前者旨在改革美國選舉與加強審查參選資格。

法新社報導，川普這幾個月來一直呼籲共和黨議員力拚通過「保障美國選民資格法案」。這項法案納入更嚴格的選舉規定，像是美國人登記參加聯邦選舉時，應證明自己的公民身分，選民則須在投票時出示護照、駕照或出生證明等文件。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，「原定於今天舉行的住房法案記者會與簽署儀式取消，直到通過迫切需要的『保障美國選民資格法案』為止。我認為這是國家緊急狀態」。

「保障美國選民資格法案」已在參議院闖關失敗。批評人士認為，法案內容明顯意圖壓制傾向支持民主黨社群的投票權。

共和黨領袖已說明，由於參議院的議事規則限制，加上部分共和黨參議員不支持，法案幾乎不可能通過。儘管如此，川普一再要求國會通過。

報導指出，川普表明拒簽住房法案也可能只是政治表態。根據美國憲法，在國會開會期間，若總統沒在10天內簽署法案或行使否決權，法案將自動成立。

生活成本問題使議員的壓力日益增加，美國聯邦眾議院本月23日繼參議院後也通過「21世紀住房之路法案」（21st Century ROAD to Housing Act），法案目的是提升住房供應、放寬建築規範並擴大民眾購屋機會。

這項法案獲得兩黨廣泛支持通過。他們視這項法案為11月期中選舉前，改善民眾居住負擔的重要政績。

精華 FAQ

  • 川普表示，除非國會先通過「保障美國選民資格法案」，否則他不會簽署住房法案，並稱此事關乎國家緊急狀態，明顯是在以住房法案作為政治施壓工具。

  • 該法案主張加強選民身分審查，要求美國人登記聯邦選舉時證明公民身分，投票時也須出示護照、駕照或出生證明等文件，以提高資格查核門檻。

  • 報導指出，若國會會期內總統未在十天內簽署或否決，法案會自動成立，因此川普的拒簽姿態未必能真正阻止住房法案生效，較像政治表態。

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