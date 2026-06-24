眾院兩黨合作通過「21世紀住房之路法案」 盼解決居住問題

參院銀行委員會共和黨籍主席史考特（左）與民主黨籍首席議員華倫（右）在參院通過「21世紀住房之路法案」後表示，這項法案反映白宮和參眾兩院多年共同努力。圖為兩人4月21日出席聯準會新主席華許的聽證會。（路透）

聯邦眾院 23日繼參院 後也通過「21世紀住房之路法案」，隨著生活成本問題使得議員壓力日增，這項全面性住房負擔能力法案為總統川普帶來國會罕見跨黨派合作成果。

法新社報導，房租高漲、房貸成本居高不下與住房短缺已成為主要政治關切問題，「21世紀住房之路法案」（21st Century ROAD to Housing Act）目的在提升住房供應、放寬建築規範並擴大民眾購屋機會。

參院22日以85票贊成、5票反對的表決結果通過法案，眾院23日也通過，反映共和黨 與民主黨在期中選舉前對於解決家庭預算困境之一有廣泛共識。

川普已表態支持這項立法，預計將簽署法案。

這項法案將簡化監管流程，為尋求建造更多住房的地方政府提供支持，並擴大預製和組合屋的使用。

法案也將限制已擁有至少350處房產的大型企業投資者購買獨棟住宅。議員強調這項條款是破天荒試圖限制華爾街在房市的角色。

其他內容還包括協助社區將閒置建物轉為住宅、分區規則現代化，並為重建老舊房屋提供補助與貸款。

參院銀行委員會（Senate Banking Committee）共和黨籍主席史考特（Tim Scott）與民主黨籍首席議員華倫（Elizabeth Warren）在參院通過法案後表示，這項法案反映白宮和參眾兩院多年共同努力。

他們在聯合聲明中說：「今天的跨黨派投票是跨出重要一步，邁向解決美國住房負擔能力危機，為全國家庭追尋美國夢提供公平機會。」

民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）表示，這項法案將有助於社區消除建房障礙。她說：「民主黨與共和黨攜手合作，讓人更容易負擔得起住房。」