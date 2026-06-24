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曼達尼初展政治影響力 支持紐約市聯邦眾議員3人都勝出

記者顏伶如／綜合報導
紐約市第一位穆斯林市長曼達尼(中)在初選中公開背書許多左派候選人，鼓勵年輕世代投...
紐約市第一位穆斯林市長曼達尼(中)在初選中公開背書許多左派候選人，鼓勵年輕世代投票，被視為他在測試自己的影響力。圖為曼達尼18日參加鼓勵投票的造勢大會。(美聯社)

多州初選23日登場，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)透過力挺社會主義派民主黨同僚測試自己的政治影響力，川普總統背書的州長人選本月在喬治亞州和愛阿華州共和黨初選相繼落敗之後，這次在南卡羅來納州初選決選則同時為兩名候選人背書。

孟昭文出線 料11月連任

民主黨紐約州聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)初選面臨的挑戰者，是曼達尼支持的前審計長蘭德(Brad Lander)。高德曼與蘭德都是猶太裔，但對加薩戰爭看法分歧，蘭德批評高德曼對以色列批評不夠嚴厲。根據美聯社23日開票初步統計，蘭德勝出。

選區內不少華裔選民的民主黨紐約州聯邦眾議員薇樂貴絲(Nydia Velazquez)即將退休，屬意接班人是布魯克林區長安雷諾索(Antonio Reynoso)，曼達尼支持的候選人則是以民主社會主義者自居的州眾議員瓦爾迪茲( Claire Valdez)，稍早開票時領先。 這兩人的領先，展示曼達尼市長日益增加的政治實力。 

尋求連任的華裔國會眾議員孟昭文23日在民主黨初選中獲勝，擊退激進自由派的韓裔挑戰者。孟昭文預料可在11月普選獲勝連任。

南卡兩人選 川同時背書

共和黨南卡羅來納州州長初選，川普5月宣布支持現任副州長伊維特(Pamela Evette)。但9日初選結果沒有候選人得票過半，得票最高的伊維特(Pamela Evette)與州檢察長威爾遜(Alan Wilson)進入23日決選。

川普19日也宣布支持威爾遜，在社群媒體發文寫道，不能因為只支持其中一人而傷害另一人，「這就是財富自由，不管選哪一個都不會錯」。結果23日由威爾遜獲勝。

猶他州是共和黨居多數的「深紅州」，直到去年選區重畫之後出現以鹽湖城為中心「藍色孤島」。新選區選民組成明顯偏藍，使得民主黨初選成為一場候選人彼此較勁誰立場更加左傾的競賽。

出身溫和派的前任民主黨聯邦眾議員麥克亞當斯(Ben McAdams)現正爭取拿下新選區的提名，但面臨三名民主黨進步派候選人圍攻，包括獲得無黨籍資深聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)背書的州參議員布魯因(Nate Blouin)。

民主黨籍馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)尋求連任，23日輕鬆獲勝確保將獲提名。

共和黨州長初選有九名候選人，其中律師考克斯(Dan Cox)四年前參選州長失敗後捲土重來，更加傾向右翼陣營，以減稅、投資住房負擔能力計畫為政見主軸。另一名候選人是職業室內足球隊「巴爾的摩爆破隊」(Baltimore Blast)老闆兼退休銀行高層主管赫爾(Ed Hale)，為了參選州長把政黨登記從民主黨轉為共和黨。

包括紐約州在內的四個州，23日舉行初選投票。圖為紐約市投票有華文與中西語並列的投...
包括紐約州在內的四個州，23日舉行初選投票。圖為紐約市投票有華文與中西語並列的投票所標識，以便利少數族裔投票權益。(美聯社)

精華 FAQ

  • 曼達尼力挺前審計長蘭德與州眾議員瓦爾迪茲，兩人在各自選區初選中都取得領先，顯示這位紐約市長已能影響民主黨內部提名戰局。

  • 華裔國會眾議員孟昭文在民主黨初選中擊退激進自由派挑戰者，成功守住提名，報導並指出她大致可在十一月普選中順利連任。

  • 南卡州州長初選決選由州檢察長威爾遜勝出。川普原先支持副州長伊維特，後又改為同時背書兩人，試圖避免傷害任何一方，結果威爾遜獲勝。

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