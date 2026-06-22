范斯主導伊朗談判 左右問鼎白宮勝算

美伊會談的美國代表團團長、副總統范斯(左)21日在會談後記者會，右為仲介人巴基斯坦總理夏利夫。(路透)

副總統范斯 (JD Vance)正在國際舞台承擔迄今最重要的角色，擔任川普總統的首席談判代表，以結束與伊朗 四個月以來的戰爭，這項任務的成敗可能決定他未來爭取白宮 大位的勝算。

路透報導，美伊兩國17日達成臨時和平協議暫停敵對，但核心問題仍未解決。范斯18日在白宮記者會上闡述對最終和平協議的期望，並對以色列提出史上最強烈的譴責之一，同時避開有關競選總統的問題。他強調，若伊朗不改變行為，其軍事與核計畫仍會被摧毀。

共和黨同僚強調范斯的重要角色。參議員葛理漢(Lindsey Graham)稱范斯為和平協議的「建築師」，並認為最終協議應送交參院批准。川普17日則在法國的七國集團(G7)峰會上開玩笑說，若成功他會邀功，失敗則歸咎於范斯。

川普競選時承諾降低物價並結束中東「永遠的戰爭」，但他於2月28日對伊朗發動戰爭，更引爆通貨膨脹加速。如今和平在望，一些共和黨盟友卻指責川普向德黑蘭做出重大讓步。

范斯必須捍衛總統的決定，同時試圖與川普下滑的支持率保持距離。范斯本周接受保守派媒體主持人凱利(Megyn Kelly)採訪時，指責保守鷹派企圖持續轟炸直到炸彈耗盡。范斯反對戰爭升級，並倡導以外交方式退場，他是共和黨內希望限制美國全球軍事行動的崛起派系領袖之一。

保守派專欄作家夏皮洛(Ben Shapiro)18日在福斯新聞網(Fox News)批評范斯並未好好輔佐總統。此外，川普挑選范斯而非國務卿魯比歐(Marco Rubio)作為協議代表，引發外界對魯比歐角色的質疑。國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)聲明魯比歐與整個行政團隊完全支持川普。

魯比歐也被視為2028年共和黨總統提名的競爭者。知情人士透露，川普在第二任期內擢升范斯的舉動，實際上是在進行一場「即時測試」。在緊湊的政治局勢中，范斯16日在美國廣播公司(ABC)的自由派節目「觀點」(The View)面對伊朗等議題被主持人拷問時，仍幽默地不忘幫自己的新書「聖餐」(Communion)打廣告。