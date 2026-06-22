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學貸利率調降 符合雙條件才適用

編譯廖振堯／綜合報導
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川普政府接手後，從前任政府留下來的學貸償還問題嚴重，無力償貸的畢業後借款人增加，...
川普政府接手後，從前任政府留下來的學貸償還問題嚴重，無力償貸的畢業後借款人增加，川普政府推出新的償貸優惠措施。(美聯社)

由於聯邦學生貸款拖欠率攀升至六年來最高，教育部18日宣布將暫時降低部分借款人的利率，以減輕還款負擔，須符合條件才能享有。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這項措施將利率暫時下調1個百分點。根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)的數據，2024年第三季的拖欠率為近十年來最低，僅0.49%，但2025年第一季便暴增到7.74%，到今年第一季已達10.3%，為六年來最高。

教育部副部長肯特(Nicholas Kent)表示，這項改變是為了讓償還學貸還款比以往任何時候都更加輕鬆，並改善聯邦學貸資產組合的整體健康狀況。聯邦學貸總額已膨脹至接近1.7兆元，數百萬借款人難以跟上還款進度。

不過這項變動並不適用於所有借款人，希望獲得利率減免者必須符合資格條件。與此同時，川普政府將於7月1日起全面改革學貸制度，包括限制民眾可借貸的金額，以及調整還款選項。

哪些人有資格獲得利率調降？

須於2012年7月1日之後取得聯邦直接貸款(Direct Loan)，且已經參加自動扣款(auto pay)或新加入自動扣款計畫的借款人。借款人也不會立即受益，要取得資格必須先完成一系列步驟，包括申請自動扣款，在某些情況下還需要整合(consolidate)貸款。

目前僅有40%的借款人使用自動扣款，教育部希望透過這項新的激勵措施提高自動扣款的參與率。近900萬名學貸借款人目前處於違約狀態，也就是已連續九個月未繳款，若他們希望符合利率調降資格，必須先恢復良好的信用紀錄，通常需要先整合貸款，然後申請新的還款方案。

而對於已經參加自動扣款的借款人來說，節省的金額將較小，因為自動扣款已給予0.25個百分點的利率折扣，因此新的措施實際上只會再額外降低0.75個百分點。對所有符合資格的借款人而言，這項利率優惠都屬於臨時措施，將持續至2028年6月30日。

至於川普政府計畫全面改革學貸制度，則源於去年簽署生效的大又美法，從目前的七種還款計畫再簡化；許多計畫將設新的貸款上限。如「家長助學貸款計畫」(Parent PLUS Loan Program)從7月1日起家長每年的借貸額度將被限制在2萬元以內，每位學生的總借貸額度上限為6.5萬元。

精華 FAQ

  • 教育部宣布將部分聯邦學貸利率暫時下調1個百分點，目的是減輕借款人還款壓力，並改善聯邦學貸資產組合的整體健康狀況。

  • 須於2012年7月1日後取得聯邦直接貸款，且已參加或新加入自動扣款。若屬違約借款人，通常還得先整合貸款並恢復良好信用。

  • 川普政府將自7月1日起重整學貸制度，縮減還款計畫並設定新借貸上限；例如家長助學貸款每年最多2萬元，單一學生總額上限6.5萬元。

學貸 利率 哥倫比亞

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