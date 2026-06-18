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華許Fed首秀利率不變 川普：沒關係、隨便

編譯陳韻涵簡國帆／綜合報導
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聯準會主席華許上任後，17日公布維持現行利率決定，股市收跌。（路透）
聯準會主席華許上任後，17日公布維持現行利率決定，股市收跌。（路透）

聯準會(Fed)新主席華許(Kevin Warsh)首次主持的兩天利率決策會議17日結束，決策官員一致決議維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變。不過，最新公布的利率與通膨預測顯示，決策官員對物價壓力轉趨警惕，市場解讀為偏向鷹派，主要指數由漲轉跌，美元與公債殖利率同步走高。

聯準會啟動改革 不暗示未來降息方向 市場解讀政策偏鷹

美聯社報導，聯準會將今年核心通膨率預測由3月預測的2.7%上修至3.3%，經濟成長率預估則由原先水準下調0.2個百分點至2.2%。

聯準會公布的利率點狀圖顯示，華許和18名決策官員中，有九人預期今年底前至少升息一碼(0.25個百分點)，其中六人認為至少需要升息兩碼；另九人預測利率維持不變或下降，一人未提交預測。這個情況恐使一向主張降息的川普總統失望。

華許會後在記者會中解釋，他沒有提交個人利率預測，認為此舉無助於政策制定。他強調，聯準會將持續致力於把通膨降回2%的長期目標，並指出美國已連續五年未能有效控制通膨，聯準會有責任穩定物價。

此次利率決策會議另一項重大變化是，聯準會正式取消前瞻指引(forward guidance)，政策聲明篇幅大幅縮短，刪除過去暗示未來降息方向的措辭；華許表示，希望市場根據通膨、就業及經濟數據本身判斷資產價值，而非揣測聯準會下一步行動。

此外，華許宣布成立多個工作小組，檢討聯準會的溝通模式、點狀圖制度及通膨評估框架。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)數據顯示，市場對此反應明顯偏向緊縮解讀，聯準會公布決策後，交易員對今年至少升息一次的押注機率由前一天的59.5%大幅升至84%。

美元指數盤中上漲約0.5%，重返100關卡；公債殖利率同步走高，十年期公債殖利率由4.43%升至4.49%，兩年期公債殖利率則由4.05%跳升至4.21%。

股市全面下挫，史坦普500指數下跌1.21%或91.25點，收在7420.10點；道瓊工業指數由早盤上漲280點轉為收跌507.12點，跌幅0.98%，收在51492.55點；那斯達克指數下跌1.34%或354.69點，收在26021.66點。

聯準會轉趨鷹派的主要考量在於通膨升溫，伊朗戰爭2月底爆發以來，美國通膨率攀升至4.2%，創下三年來新高，能源價格成為主要推手。

美伊目前雖然已達成和平協議框架，伊朗也準備在協議簽署後重啟荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運，但市場仍擔憂中東局勢反覆，油價短期難以完全回落。

根據路透社報導，川普被問到對Fed維持利率不變的決定有何感想時，說道：「沒關係，隨便吧」。與他過去狂罵Fed前主席鮑爾（Jerome Powell）為何不降息的態度判若兩人。

精華 FAQ

  • 決策官員一致同意維持聯邦基金利率目標區間在3.5%至3.75%不變，顯示新主席華許上任後，Fed仍先採取觀望態度，未立即調整利率方向。

  • 因為Fed上修核心通膨預測、刪除前瞻指引，且點狀圖顯示不少官員傾向未來升息，讓交易員認為央行對物價壓力更警惕，政策立場明顯偏緊。

  • 路透報導指出，川普被問到Fed決議時只說「沒關係，隨便吧」，相較過去常公開施壓Fed降息，這次態度明顯淡化，也與他以往對鮑爾的批評形成對比。

利率 華許 川普

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