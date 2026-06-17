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喬州「代理人之爭」川普勝坎普 億萬富豪傑克遜在州長初選勝出

記者顏伶如／即時報導
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億萬富豪傑克遜在喬州州長初選勝出。(傑克遜競選臉書)
億萬富豪傑克遜在喬州州長初選勝出。(傑克遜競選臉書)

喬治亞州共和黨聯邦參議員初選決選上演川普總統背書候選人與州長坎普(Brian Kemp)背書候選人對決的「代理人之爭」，16日晚間計票結果顯示，川普支持的喬州聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)勝出，今年11月普選將挑戰現任民主黨聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)。川普2024年大選贏得的所有州裡，奧薩夫是唯一今年角逐連任的民主黨參議員，選情備受矚目。

坎普四年前爭取州長連任時在初選擊敗川普背書的挑戰者。這次喬州共和黨聯邦參議員初選，坎普支持前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)，川普選前倒數時刻於14日才宣布為「讓美國再次偉大」(MAGA)盟友柯林斯背書。杜爾利與柯林斯在5月19日初選得票率均未過半，16日決選根據CNN最新計票結果，柯林斯得票率55.5%，杜爾利44.5%。

不過，喬州另一場「代理人之爭」當中，川普、坎普同時支持的候選人卻敗給政壇新鮮人。

共和黨喬州州長初選裡，川普與坎普同樣支持現任副州長瓊斯(Burt Jones)。瓊斯5月19日初選得票率未能超過50%門檻，跟以6%差距緊追在後的億萬富豪傑克遜(Rick Jackson)進入決選。

根據CNN最新計票結果，自掏腰包參加選舉的傑克遜得票率52.6%，領先47.4%的瓊斯。瓊斯在偏鄉農村實力強勁，傑克遜則憑藉都會區、郊區選票脫穎而出。根據市場調查機構AdImpact統計，曾任醫療保險公司主管的傑克遜，今年光是電視廣告就花費9100多萬。

川普在初選雖沒幫傑克遜背書，但17日清晨在社群媒體發文恭賀，寫道：「恭喜傑克遜非常成功地打造川普形象贏得勝利。」

坎普在兩場初選支持的候選人雙雙落敗。共和黨陣營先前一度考慮派坎普出馬挑戰奧薩夫。

CNN分析，奧薩夫是第一位進入國會的千禧世代聯邦參議員，民主黨高層與金主寄予厚望。在2028年潛在民主黨總統候選人的名單裡，奧薩夫越來越常獲得點名與關注。然而，奧薩夫幕僚明白任何問鼎白宮的討論都言之過早，奧薩夫11月必須全國競爭最激烈的選戰告捷，更上一層樓的政治野心才有機會實現，倘若今秋連任失敗，有關2028年大選的議論都將失去意義。共和黨也注意到這點，柯林斯16日晚間便對支持者說：「你們都了解任務是什麼，就是11月讓共和黨當選，擠下奧薩夫。」

精華 FAQ

  • 川普在最後時刻背書的聯邦眾議員柯林斯勝出，擊敗坎普支持的杜爾利。CNN最新計票顯示，柯林斯得票55.5%，杜爾利44.5%，將在11月挑戰現任民主黨參議員奧薩夫。

  • 川普與坎普同時支持的副州長瓊斯，最終不敵自費參選的億萬富豪傑克遜。傑克遜靠都會與郊區選票拉開差距，以52.6%對47.4%逆轉勝出。

  • 結果顯示川普與坎普在黨內影響力仍強，但也未必能保證候選人勝選。共和黨已把目標指向11月，盼柯林斯擊敗奧薩夫，並維持州長席次。

喬州 川普 共和黨

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