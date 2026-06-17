喬州「代理人之爭」川普勝坎普 億萬富豪傑克遜在州長初選勝出

億萬富豪傑克遜在喬州州長初選勝出。(傑克遜競選臉書)

喬治亞州共和黨 聯邦參議員初選決選上演川普 總統背書候選人與州長坎普(Brian Kemp)背書候選人對決的「代理人之爭」，16日晚間計票結果顯示，川普支持的喬州 聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)勝出，今年11月普選將挑戰現任民主黨聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)。川普2024年大選贏得的所有州裡，奧薩夫是唯一今年角逐連任的民主黨參議員，選情備受矚目。

坎普四年前爭取州長連任時在初選擊敗川普背書的挑戰者。這次喬州共和黨聯邦參議員初選，坎普支持前任田納西大學(University of Tennessee)足球教練杜爾利(Derek Dooley)，川普選前倒數時刻於14日才宣布為「讓美國再次偉大」(MAGA)盟友柯林斯背書。杜爾利與柯林斯在5月19日初選得票率均未過半，16日決選根據CNN最新計票結果，柯林斯得票率55.5%，杜爾利44.5%。

不過，喬州另一場「代理人之爭」當中，川普、坎普同時支持的候選人卻敗給政壇新鮮人。

共和黨喬州州長初選裡，川普與坎普同樣支持現任副州長瓊斯(Burt Jones)。瓊斯5月19日初選得票率未能超過50%門檻，跟以6%差距緊追在後的億萬富豪傑克遜(Rick Jackson)進入決選。

根據CNN最新計票結果，自掏腰包參加選舉的傑克遜得票率52.6%，領先47.4%的瓊斯。瓊斯在偏鄉農村實力強勁，傑克遜則憑藉都會區、郊區選票脫穎而出。根據市場調查機構AdImpact統計，曾任醫療保險公司主管的傑克遜，今年光是電視廣告就花費9100多萬。

川普在初選雖沒幫傑克遜背書，但17日清晨在社群媒體發文恭賀，寫道：「恭喜傑克遜非常成功地打造川普形象贏得勝利。」

坎普在兩場初選支持的候選人雙雙落敗。共和黨陣營先前一度考慮派坎普出馬挑戰奧薩夫。

CNN分析，奧薩夫是第一位進入國會的千禧世代聯邦參議員，民主黨高層與金主寄予厚望。在2028年潛在民主黨總統候選人的名單裡，奧薩夫越來越常獲得點名與關注。然而，奧薩夫幕僚明白任何問鼎白宮的討論都言之過早，奧薩夫11月必須全國競爭最激烈的選戰告捷，更上一層樓的政治野心才有機會實現，倘若今秋連任失敗，有關2028年大選的議論都將失去意義。共和黨也注意到這點，柯林斯16日晚間便對支持者說：「你們都了解任務是什麼，就是11月讓共和黨當選，擠下奧薩夫。」