又2權責分出去… 川普廢教育部 大部分職能都已轉移

川普總統的政策要解散教育部，教育部所管業務也逐漸分散到其他部門。圖為教育部長麥克曼。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府宣布再度推動縮編教育部，擬把特殊教育與民權監管分別移交衛生部和司法部，外界憂心將削弱聯邦對弱勢學生的保護。

川普 政府16日宣布準備關閉教育部 的最新措施：將特殊教育和民權監管權從教育部轉移出去，由司法部 負責教育領域民權執法，衛生部負責特殊教育。

特殊教育轉衛生部 學校民權法交司法部

美聯社報導，教育部之前已透過10項內部協議剝離部分項目，但特殊教育和民權監管權移出教育部，最受各方關注。16日的宣布也代表教育部大部分職能，已被轉移至其他聯邦或州機構，象徵川普政府朝著關閉教育部這一目標又邁進了一步。

雖然教育部目前仍然存在並持續運作，但推動縮減甚至關閉該機構的行動進展，已遠遠超出多數觀察人士在本屆政府剛上任時所預期的程度。

川普總統競選期間承諾關閉教育部，稱他要「把教育還給各州，這才是它該在的地方」。雖然只有國會才能關閉教育部，但川普任命的教育部長、前世界摔跤娛樂公司(WWE)執行長麥克曼(Linda McMahon)已與其他聯邦機構，達成承擔教育部大部分工作的協議。

麥克曼聲明指出：「川普政府已表明：當聯邦層級過度干預妨礙成效時，我們會縮減其規模；我們同時會在必要時，致力強化聯邦監督效力。」

倡議者表示，這些變動將為數以百萬計家庭所依賴的服務帶來不確定性。倡議教育公平性的華府智庫EdTrust表示，「傳統上服務不足的學生群體——包括殘疾學生、非裔和拉丁裔學生、多語言學習者、低收入家庭學生及農村地區學生——將承擔這項魯莽決策所帶來的最大負擔；而身心障礙與公民權利團體早已對此表達強烈反對。」

活動人士指出，把特殊教育移出教育部意味著聯邦政府對各州的監督將會減少，最終導致獲得所需且依法應由聯邦政府保障服務的學生人數減少。

過去，教育部「特殊教育與復健服務辦公室」(Office of Special Education and Rehabilitative Services)監督全國學校照顧身心障礙學生是否符合聯邦「殘障人士教育法」(IDEA)；民權辦公室(Office for Civil Rights)則受理中小學和大學歧視投訴。

將特殊教育移交衛生部的做法，最令身心障礙倡議者擔憂。學習公平中心(Center for Learning Equity)代理執行總監寇科(Jennifer Coco)指出，「衛生部並沒有做好有效監督管理IDEA計畫的準備。醫療與教育體系本質上是兩種完全不同的語言，包括術語、訓練與專業領域等方面皆存在差異。今天的這些權力轉移並不能解決問題。」