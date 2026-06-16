聯準會點陣圖少主席的那一點 華許可能破14年慣例不交利率預測

聯準會主席華許可能不提交個人利率預測，打破沿用14年的點陣圖慣例。(歐新社)

聯準會 （Fed）周三將公布最新利率 決策與官員利率預測，但市場今年關注的焦點可能不是點陣圖內容，而是新任主席華許 （Kevin Warsh）是否選擇不提交個人利率預測。若成真，不僅將打破聯準會14年來的慣例，也可能成為華許推動聯準會運作改革的第一步。

多家華爾街機構預期，5月22日才上任的華許可能不會參與這次點陣圖，原因可能是他上任時間太短，尚未準備好提出利率預測，也可能是因為他長期反對點陣圖及「前瞻指引」做法。

點陣圖是聯邦公開市場委員會（FOMC）官員對未來利率走向的預測，一直被市場視為觀察聯準會政策方向的重要指標。

華許過去多次批評聯準會過度向市場透露未來政策方向。他認為，官員一旦公開預測，往往會過度堅持原先看法，反而限制決策彈性。他在今年4月的聽證會上指出，聯準會曾誤判通膨只是「暫時性」，認為這正是央行過度依賴預測與前瞻指引的問題之一。他主張決策官員應等到開會時，再依據最新經濟數據做判斷。

曾任聯準會貨幣事務主管、現任耶魯大學教授的Bill English表示，他認為華許不願提交利率預測的可能性相當高，而且委員會內部可能也有其他官員抱持相同看法。

美銀經濟學家Aditya Bhave預期華許不會提交點位，高盛經濟學家David Mericle也認為這是合理假設，但無法確定結果。

部分經濟學家擔心，此舉可能向市場傳達錯誤訊號。前聯準會經濟學家Claudia Sahm警告，如果主席及部分官員拒絕參與點陣圖，投資人可能認為聯準會試圖掩蓋委員會內部更偏向維持高利率抗通膨的立場，反而損害央行公信力。

除了點陣圖之外，市場也將觀察華許是否調整會後聲明內容，以及是否延續每次利率會議後舉行記者會的慣例。這次會議將成為市場檢驗華許新溝通策略的重要考驗。