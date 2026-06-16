川普政治干預？紐森稱夫妻遭司法部調查「因我考慮選總統」
加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)15日公開指控川普政府基於政治目的，透過司法部調查他和妻子，因為他考慮角逐總統大位。
紐森透過透過社群「X平台」發布影片表示，聯邦探員近期登門拜訪他的友人與前任幕僚，要求調閱相關文件；紐森辦公室則表示，此調查似乎逐漸擴及到「州長的家庭和職業人脈的私人事務」。
紐森在影片中指出，「川普來找我，不只是因為我酸言酸語，而是因為我在考慮選總統，他痛恨我一再戳破他的謊言與欺騙。一個接一個，所有曾挑戰川普的人都在他的黑名單上，而今，我驕傲地加入這份名單。」
紐森辦公室揭露，調查人員已對相關紀錄發出傳票，聯邦探員也聯繫多個與州長及其妻子往來的組織和個人，批評司法部此舉形同「尋找一項不存在的罪行」。
美聯社報導，知情人士否認存在針對紐森的調查，但坦言確實有多項聯邦調查涉及紐森周邊人士，其中包括一宗與他的妻子稅務相關的案件，而此案去年就開始，且調查啟動的決定與華府政治高層無關。
另一項調查涉及紐森的前幕僚長威廉森(Dana Williamson)，她被控參與挪用前衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)的競選資金遭聯邦起訴，並於上個月認罪共謀銀行詐欺等罪名；知情人士透露，這項由前總統拜登政府的司法部發起的調查，已擴及紐森的其他幕僚，而紐森本人並未因此案遭到指控。
紐森的妻子珍妮佛‧西貝爾‧紐森(Jennifer Siebel Newsom)也發表公開聲明，指「川普為自身利益或打壓阻礙他的人，顯然毫無底線」，強調相關調查足以證明川普不適任總統。
華盛頓郵報報導，紐森在影片中直接點名川普下令調查，說道：「川普去年呼籲逮捕我之後，他指示他的司法部來查我。就在上周，我得知他的行動已觸及我的家庭，為了對付我，他把矛頭指向我的妻子珍。」
司法部15日拒絕就紐森的指控發表評論，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)在國會山莊與參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)短暫會面時，同樣拒絕回答有關紐森的提問。
紐森表示，聯邦探員與司法部的行動並非單純執法，而是因他考慮參選總統，屬於川普對政敵的政治報復，甚至延伸到妻子與親近人脈。 美聯社引述知情人士稱，雖否認有針對紐森本人的調查，但確有涉及其妻子稅務的案件，以及前幕僚長威廉森相關的聯邦調查，且已擴及其他幕僚。 司法部拒絕評論紐森的指控，代理司法部長也未回應追問；紐森妻子則批評川普為私利或打壓對手毫無底線，並稱此事證明其不適任總統。
精華 FAQ
紐森表示，聯邦探員與司法部的行動並非單純執法，而是因他考慮參選總統，屬於川普對政敵的政治報復，甚至延伸到妻子與親近人脈。
美聯社引述知情人士稱，雖否認有針對紐森本人的調查，但確有涉及其妻子稅務的案件，以及前幕僚長威廉森相關的聯邦調查，且已擴及其他幕僚。
司法部拒絕評論紐森的指控，代理司法部長也未回應追問；紐森妻子則批評川普為私利或打壓對手毫無底線，並稱此事證明其不適任總統。
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