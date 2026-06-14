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「我們美國人喜歡看打架」UFC白宮草坪辦格鬥賽 抗議人士：褻瀆國家

編譯俞仲慈／即時報導
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成千上萬民眾湧進白宮南草坪，觀賞籠鬥大賽。(歐新社)
成千上萬民眾湧進白宮南草坪，觀賞籠鬥大賽。(歐新社)

為慶祝美國獨立250周年以及川普總統80歲大壽，白宮草坪舉行的UFC格鬥賽，吸引來自各地成千上萬粉絲湧入華府，也讓這座國家政治殿堂打破過往的禮儀規範，成為狂歡派對現場。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，14日晚間華府橢圓形草坪化身大型慶典活動現場，印有Monster Energy標誌的主舞台兩側架設兩面大型電子螢幕，提供觀眾觀賞格鬥冠軍賽(UFC)，當晚有14名選手陸續進入架設在白宮南草坪、猶如太空船造型的八角籠鬥場進行七場比賽。

這場賽事吸引成千上萬人遠從全國各地趕來參加，不惜大排長龍只為親睹格鬥選手風采，來自肯塔基的希格登(Landon Higdon)坦言：「我們美國人喜歡看人打架。」有超過4000人搶到最搶手的南草坪門票，另外包括第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)與其他川普家族成員也會出席，現場邀請鄉村音樂「柴克布朗樂團」(Zac Brown Band)演出，還安排飛行和煙火表演，見證白宮難得一件的歷史時刻。

白宮對外宣稱賽事是為慶祝獨立250周年，由於適逢川普80歲生日，川普長期盟友、UFC執行長懷特(Dana White)宣稱耗資超過6000萬元舉辦這項活動，包括搭建一座92呎高、600噸重的鋼製拱門，聳立在八角籠上方，贊助商將協助UFC收回至少一半成本，而宣傳效應就可能遠超過成本。

賽事現場放眼望去盡是贊助商攤位，包括百威淡啤酒(Bud Light)、龍舌蘭酒Jose Cuervo、道奇(Dodge)皮卡車、伏特加酒新阿姆斯特丹(New Amsterdam)，不過現場觀眾可以免費領取一罐Monster能量飲料，主辦單位UFC也有攤位販售限量版「UFC Freedom 250」系列服飾。

由於現場數百名來自各地的聯邦執法人員負責維安，免不了動用納稅人稅金，因此有抗議人士聚集在國家紀念碑前表達反對，來自馬里蘭的法朗西斯(Karen Francis)痛斥這項活動是對國家的褻瀆：「這是我們的地盤，不是他川普的，這太令人作嘔。」然而從新澤西前來觀賽的克勞斯(Steven Crouse)興奮直呼：「這樣的事情絕對不會再發生，這絕對是獨一無二的。」

精華 FAQ

  • 主辦方宣稱活動是為慶祝美國獨立250周年，同時也適逢川普80歲生日，藉由格鬥賽、演唱會與煙火等安排，打造大型紀念慶典。

  • 現場有鄉村樂團演出、飛行表演與煙火秀，周邊則布滿贊助商攤位，並販售限量服飾，部分觀眾還可免費領取Monster能量飲料。

  • 抗議者認為白宮不是私人派對場所，卻被用來舉辦格鬥賽，且需要大量聯邦執法人員維安、動用納稅人金錢，因此痛批這是對國家的褻瀆。

白宮 川普 華府

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