川普80歲生日辦UFC籠格鬥 斥資6000萬元 場面如古羅馬「麵包與馬戲」

白宮14日將在南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽UFC自由250」，13日可見東、西門兩側入口處中央設有一個巨大的黑色充氣拳頭造型裝置。(美聯社)

美聯社報導，美國總統川普 6月14日迎來80歲生日，白宮 南草坪當晚8時將舉辦UFC籠格鬥，共有14名拳手將接連登場。這場活動名義上是美國建國250周年系列慶祝之一，但更像一場為川普祝壽的盛大個人秀。

康乃爾大學古典學教授方丹（Mike Fontaine）認為，這場白宮籠格鬥頗有轉移焦點的意味，有如羅馬帝國時期的的格鬥士競技，統治者透過血腥表演娛樂民眾，以提升支持度並避免社會動盪。他說：「這是非常典型的策略。在古羅馬，人們稱之為『麵包與馬戲』（bread and circuses）。」

BBC指出，屆時現場除內閣高層與共和黨國會議員外，預計約4300名受邀觀眾觀賽，附近粉絲區則估有8.5萬人透過大螢幕參與。場館上方架設名為「巨爪」（The Claw）的太空船造型金屬拱門，配備燈光、音響與大型螢幕。

不過，天氣可能成為活動變數。華府14日預報炎熱潮濕，午後高溫約攝氏33度，晚間還可能出現雷雨、閃電與強風，恐導致賽程延後。

川普盛讚，這是「地球上最偉大的表演」，並將「巨爪」比作巴黎艾菲爾鐵塔。他稱，活動由UFC出資，但美國國家公園管理局在法庭文件中指出，籌辦已投入逾6000萬美元與數萬工時，另有7個政府機構動員大量人力資源；甚至七大工業國集團（G7）峰會配合延後，讓川普能先參加生日派對，再飛往法國開會。

然而，UFC選手進入八角籠肉搏之際，川普本人似乎也陷入一場政治籠格鬥。伊朗戰爭遲遲未歇，通膨創下3年新高與支持度下滑等問題，正消耗川普的政治能量。

美國總統川普14日迎來80歲生日，當晚8時白宮將舉辦UFC籠格鬥。白宮南草坪11日已見舞台上方「巨爪」的太空船造型金屬拱門，配備燈光、音響與大型螢幕。(路透)

白宮14日將在南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽UFC自由250」，13日先安排賽車運動員與特技表演者暖場，進行機車飛躍特技演出。(美聯社)