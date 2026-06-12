不滿代理情報總監 延長「外國情報監視法」兩院都未過關

由於不滿普爾特代理情報總監，使得海外收集情報法延長案在參眾兩院都未過關。圖為參院多數黨領袖熊恩向媒體說明。(歐新社)

總統川普任命聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長普爾特(Bill Pulte)出任代理國家情報總監，引來國會眾議院 民主黨人及部分共和黨 人反彈，拒絕延長即將於12日到期的「外國情報監視法」(FISA)第702條款，美國是以該條款作為法律依據在海外收集情報。

美聯社報導，法案原擬將702條款暫時延長至7月2日，但眾議院11日以198票對218票否決，其中19張反對票來自共和黨人。參議院 三次試圖以一致同意方式通過FISA短期延長案的努力，也都以失敗告終。

第702條允許中央情報局(CIA)、國家安全局(NSA)及聯邦調查局(FBI) 等情報機關，無需法院授權下收集海外目標的通訊資料，包括監控美國國內的外籍人士，授權失效並不會使政府自動喪失進行監控的權力，但可能會讓這項計畫面臨法院挑戰。這可能導致情報資訊過時，進而影響情報工作的及時性與有效性。

在眾議院投票結束後，川普即表示將提名紐約南區首席檢察官、美國證券交易委員會(SEC)前主席克萊頓(Jay Clayton)出任國家情報總監，但似乎無法打破因任命普爾特而造成的僵局。

對於投票結果，共和黨籍眾議院議長強生(Mike Johnson)說共和黨人已盡了一切努力，並將之歸咎於民主黨人，「這令人憎惡，這很危險，它將危及國家安全」。

但民主黨人反指川普及共和黨人堅持任命普爾特擔任代理國家情報總監，才是將國家安全置於危險境地。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)認為，如果普爾特擔任此職，勢必利用來打擊川普的批評者。

參議院方面，多數黨領袖熊恩(John Thune)聲稱共和黨人早已向白宮表明對普爾特的看法，但同樣將責任歸咎民主黨。他又說，這個收集情報的關鍵工具將於12日失效，後果實在無法預測。

質疑普爾特的共和黨與民主黨議員，都指出他缺乏情報領域經驗，以及他在聯邦住房金融局任內，曾因提出官員涉及房貸詐欺指控的刑事轉介而受到關注；這些官員包括川普試圖懲罰的對象，例如紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、加州民主黨籍參議員謝安達(Adam Schiff)、以及聯邦準備理事會理事庫克(Lisa Cook)。