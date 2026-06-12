我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

曾是SEC主席 川普提名克萊頓 任國家情報總監

記者胡玉立／綜合報導
川普將提名曼哈頓南區聯邦檢察官克萊頓擔任國家情報總監。(美聯社)
川普將提名曼哈頓南區聯邦檢察官克萊頓擔任國家情報總監。(美聯社)

川普總統11日在社群媒體發文宣布，計畫提名紐約南區聯邦檢察官、前美國證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)出任國家情報總監(DNI)。此任命案須經參院通過。川普寫道：「法界少有人像克萊頓那樣受人尊敬；我敦促參院盡快確認此任命。」

參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)聞訊稱讚克萊頓「聲譽卓著」，如果白宮盡快提交任命文件，參院可以迅速確認克萊頓提名案。

DNI負責協調全國18個情報機構。原任DNI加巴德(Tulsi Gabbard)5月請辭，川普6月2日宣布任命毫無國家安全經驗的聯邦住房金融局長普爾特(Bill Pulte)代理DNI，還希望普爾特大幅縮減DNI辦公室規模。普爾特代理案立即引發強烈反彈，包括一些共和黨議員也表示不滿。

在川普發文宣布任命克萊頓前數小時，眾院否決了「外國情報監視法」(Intelligence Surveillance Act)延期案，並表示，在川普撤回普爾特任命以前，不會支持該法案在12日午夜後繼續延期。國會現已休會，議員接下來要到23日才會返回國會。

川普曾表示普爾特將在19日接任代理DNI；目前不清楚參院能否及時確認克萊頓任命案，不過參院情報委員會已安排17日下午安排克萊頓的確認聽證，這對參院來說極為迅速。

眾院情報委員會首席民主黨議員海姆斯(Jim Himes)表示，他「認識並尊重」克萊頓幾十年，如果一周前就提名克萊頓擔任DNI，「很多痛苦或能避免」。

參議院情報特別委員會副主席、民主黨參議員華納(Mark Warner)也表示，他「非常尊重克萊頓」。

美聯社報導，克萊頓去年4月宣誓就任美國聯邦檢察官，他接掌紐約南區聯邦檢察官辦公室期間，與全美最繁忙的聯邦法院法官保持良好溝通，沒有發生任何衝突。曼哈頓聯邦檢察官辦公室是司法部規模最大、聲望最高的檢察機關，職責範圍涵蓋恐怖主義、間諜活動、安全詐欺和公共腐敗等案件。

克萊頓曾負責多起備受矚目的聯邦刑事案件，其中包括針對委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）毒品走私案；馬杜洛1月初在委內瑞拉遭美軍戲劇性逮捕。

精華 FAQ

  • 川普宣布提名前美國證券交易委員會主席、現任紐約南區聯邦檢察官克萊頓出任國家情報總監，並呼籲參院儘速完成確認程序。

  • 因為參院多數黨領袖與部分民主黨議員都對他評價正面，情報委員會也已排定快速聽證，顯示參院可能加速處理此案。

  • 川普先前讓毫無國安經驗的普爾特代理DNI，並要求縮編辦公室，立即引發共和黨與民主黨反彈，還牽動情報法延期案爭議。

川普 參院 白宮

上一則

不滿代理情報總監 延長「外國情報監視法」兩院都未過關

下一則

「幽浮造型」白宮臨時格鬥競技場完工 至少砸6000萬元

延伸閱讀

川普稱「束縛較少」 喊話國家情報代理總監大砍人事

川普稱「束縛較少」 喊話國家情報代理總監大砍人事
住房局長普爾豪無國安經驗 川普任命特代理情報總監

住房局長普爾豪無國安經驗 川普任命特代理情報總監
川普國會挫敗 反武器化基金急停

川普國會挫敗 反武器化基金急停
共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗

共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆