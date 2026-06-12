曾是SEC主席 川普提名克萊頓 任國家情報總監

川普將提名曼哈頓南區聯邦檢察官克萊頓擔任國家情報總監。(美聯社)

川普 總統11日在社群媒體發文宣布，計畫提名紐約南區聯邦檢察官、前美國證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)出任國家情報總監(DNI)。此任命案須經參院 通過。川普寫道：「法界少有人像克萊頓那樣受人尊敬；我敦促參院盡快確認此任命。」

參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)聞訊稱讚克萊頓「聲譽卓著」，如果白宮 盡快提交任命文件，參院可以迅速確認克萊頓提名案。

DNI負責協調全國18個情報機構。原任DNI加巴德(Tulsi Gabbard)5月請辭，川普6月2日宣布任命毫無國家安全經驗的聯邦住房金融局長普爾特(Bill Pulte)代理DNI，還希望普爾特大幅縮減DNI辦公室規模。普爾特代理案立即引發強烈反彈，包括一些共和黨議員也表示不滿。

在川普發文宣布任命克萊頓前數小時，眾院否決了「外國情報監視法」(Intelligence Surveillance Act)延期案，並表示，在川普撤回普爾特任命以前，不會支持該法案在12日午夜後繼續延期。國會現已休會，議員接下來要到23日才會返回國會。

川普曾表示普爾特將在19日接任代理DNI；目前不清楚參院能否及時確認克萊頓任命案，不過參院情報委員會已安排17日下午安排克萊頓的確認聽證，這對參院來說極為迅速。

眾院情報委員會首席民主黨議員海姆斯(Jim Himes)表示，他「認識並尊重」克萊頓幾十年，如果一周前就提名克萊頓擔任DNI，「很多痛苦或能避免」。

參議院情報特別委員會副主席、民主黨參議員華納(Mark Warner)也表示，他「非常尊重克萊頓」。

美聯社報導，克萊頓去年4月宣誓就任美國聯邦檢察官，他接掌紐約南區聯邦檢察官辦公室期間，與全美最繁忙的聯邦法院法官保持良好溝通，沒有發生任何衝突。曼哈頓聯邦檢察官辦公室是司法部規模最大、聲望最高的檢察機關，職責範圍涵蓋恐怖主義、間諜活動、安全詐欺和公共腐敗等案件。

克萊頓曾負責多起備受矚目的聯邦刑事案件，其中包括針對委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）毒品走私案；馬杜洛1月初在委內瑞拉遭美軍戲劇性逮捕。