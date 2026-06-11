公布艾普斯坦案檔案？去年白宮戰情室「吵成一團」
紐約時報記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)與史萬(Jonathan Swan)合寫、本月底即將出版的爆料新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期」(Regime Change：Inside the Imperial Presidency of Donald Trump)披露，要求川普政府公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的輿論聲浪，去年夏天演變成政治危機，就連原本忠誠的「讓美國再次偉大」(MAGA)基本盤都出現反彈，讓政府高層官員在白宮戰情室商討因應之策。
參加戰情室會議的政府高層包括副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮律師瓦林登(David Warrington)、司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)等。隨著要求公開檔案的輿論呼聲高漲，川普核心圈在戰情室開會時間也跟著拉長。
對於大多數幕僚來說，想要公布檔案根本「門都沒有」。川普總統曾對幕僚明確表示，毫無興趣公布任何艾普斯坦相關資料，膽敢提此話題的人都曾遭川普斥責，其他幕僚紛紛學會避而不談，只能私下商量對策。
范斯則主張公布所有檔案，甚至包括內容未經證實、與川普有關的內容。范斯是白宮內部對於公布資料主張最力的人，他曾在戰情室會議裡說：「這是一個很嚴重的問題。」
威爾斯後來則曾對身邊的人形容說，范斯就像個「艾普斯坦陰謀論者」。
范斯多次施壓要求政府公開所有內容，理由是國會最後也會強迫公布檔案，主動公布可讓白宮獲得透明化好評。范斯也曾拋出建議，希望出動保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)去監獄裡採訪遭到定罪的艾普斯坦名媛女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。
范斯在會議上說，這場危機讓曾在2024年支持川普的選民疏遠，尤其是年輕族群及投票意願不高的選民。然而，副總統提出的建議遠未獲得川普核心團隊的認同，大多數意見都未被採納。
司法部長邦迪(Pam Bondi)與巴特爾、FBI副局長邦奇諾(Dan Bongino)長期不對盤，在討論艾普斯坦的會議裡更撕破臉。司法部發表備忘錄以平息艾普斯坦案風波當天，邦奇諾在日常會議上對邦迪破口大罵。邦奇諾與巴特爾向白宮官員說邦迪應該辭職。
報導稱，外界要求公開艾普斯坦檔案的聲浪去年夏天持續升高，甚至波及川普支持者，最後演變成白宮必須召開戰情室會議，討論如何應對這場政治危機。 范斯主張把所有檔案都公開，包括尚未證實、但與川普可能相關的內容。他認為國會最終也會逼迫公開，若白宮先行處理，反而能取得透明化與誠信形象。 報導指出，司法部長邦迪與FBI副局長邦奇諾、局長巴特爾長期不合；在艾普斯坦案備忘錄發布當天，邦奇諾甚至當場痛罵邦迪，並向白宮表示她應該辭職。
精華 FAQ
報導稱，外界要求公開艾普斯坦檔案的聲浪去年夏天持續升高，甚至波及川普支持者，最後演變成白宮必須召開戰情室會議，討論如何應對這場政治危機。
范斯主張把所有檔案都公開，包括尚未證實、但與川普可能相關的內容。他認為國會最終也會逼迫公開，若白宮先行處理，反而能取得透明化與誠信形象。
報導指出，司法部長邦迪與FBI副局長邦奇諾、局長巴特爾長期不合；在艾普斯坦案備忘錄發布當天，邦奇諾甚至當場痛罵邦迪，並向白宮表示她應該辭職。
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