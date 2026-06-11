公布艾普斯坦案檔案？去年白宮戰情室「吵成一團」

紐時報導，去年為了是否公開艾案檔案，在戰情室曾有激烈爭辯，川普（右）與范斯（左）看法不同，司法部高官甚至爆粗口互批。（美聯社）

紐約時報記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)與史萬(Jonathan Swan)合寫、本月底即將出版的爆料新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期」(Regime Change：Inside the Imperial Presidency of Donald Trump)披露，要求川普政府公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案的輿論聲浪，去年夏天演變成政治危機，就連原本忠誠的「讓美國再次偉大」(MAGA)基本盤都出現反彈，讓政府高層官員在白宮 戰情室商討因應之策。

參加戰情室會議的政府高層包括副總統范斯 、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、白宮律師瓦林登(David Warrington)、司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)等。隨著要求公開檔案的輿論呼聲高漲，川普核心圈在戰情室開會時間也跟著拉長。

對於大多數幕僚來說，想要公布檔案根本「門都沒有」。川普總統曾對幕僚明確表示，毫無興趣公布任何艾普斯坦相關資料，膽敢提此話題的人都曾遭川普斥責，其他幕僚紛紛學會避而不談，只能私下商量對策。

范斯則主張公布所有檔案，甚至包括內容未經證實、與川普有關的內容。范斯是白宮內部對於公布資料主張最力的人，他曾在戰情室會議裡說：「這是一個很嚴重的問題。」

威爾斯後來則曾對身邊的人形容說，范斯就像個「艾普斯坦陰謀論者」。

范斯多次施壓要求政府公開所有內容，理由是國會最後也會強迫公布檔案，主動公布可讓白宮獲得透明化好評。范斯也曾拋出建議，希望出動保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)去監獄裡採訪遭到定罪的艾普斯坦名媛女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

范斯在會議上說，這場危機讓曾在2024年支持川普的選民疏遠，尤其是年輕族群及投票意願不高的選民。然而，副總統提出的建議遠未獲得川普核心團隊的認同，大多數意見都未被採納。

司法部長邦迪(Pam Bondi)與巴特爾、FBI副局長邦奇諾(Dan Bongino)長期不對盤，在討論艾普斯坦的會議裡更撕破臉。司法部發表備忘錄以平息艾普斯坦案風波當天，邦奇諾在日常會議上對邦迪破口大罵。邦奇諾與巴特爾向白宮官員說邦迪應該辭職。

紐時報導白宮內部對艾案看法不一，幕僚長威爾斯（後排中）甚至批評范斯（前）是陰謀論者。（美聯社）