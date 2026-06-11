我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

川普施政連遇挫折 恐淪跛鴨總統？

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

14日將慶祝80歲大壽的總統川普，陷入施政一連串挫敗危機，暴露其權力的局限性，也讓國會共和黨人與支持者出現動搖，白宮幕僚憂心期中大選過後，川普可能變成「跛腳鴨」(lame-duck)總統。

路透報導，川普第二執政近17個月後，諸多政策在法院踢到鐵板，伊朗戰事停火遙遙無期，支持率隨之下降，儘管川普仍牢牢掌控核心支持者，然而國會共和黨人開始出現反川普聲浪，一旦共和黨在11月舉行的期中選舉，失去參眾兩院控制權，川普將無可避免提前「跛腳」，一位不願透露姓名的白宮顧問直言：「川普自然會開始失去影響力，尤其在期中選舉之後。」

另外一位前幕僚也透露，川普曾私下表示，考慮競選第三任期就是為了避免自己成為「失去影響力」的跛腳總統，不過即將慶祝80歲大壽的川普身心狀況備受關注，根據路透與益普索(Ipsos)2月民調顯示，61%國人認為川普年齡愈大、行事愈加反覆無常，還有4月民調也發現多數國人對川普情緒和思維反應深感憂心。

上個月，川普接受例行健康檢查後，宣稱身體狀況良好，但還是會被媒體拍到他打瞌睡，包括日前出席麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行的NBA總決賽，川普閉目養神的影片在社群媒體瘋傳。

與此同時，川普影響力漸受挑戰的跡象已經出現，過去兩周來，參眾兩院部分共和黨人與民主黨人聯手譴責川普發動伊朗戰爭，並拒絕批准白宮宴會廳10億元相關經費，迫使他撤回近18億元「反武器化基金」，不過川普仍可憑藉行政命令制定政策，也可在副總統范斯與國務卿魯比歐之間遴選2028年共和黨總統候選人，來施加關鍵影響力。

萊斯大學(Rice University)總統歷史學家布林克利(Douglas Brinkley)認為，以川普行事難以預測的個性，即便剩餘兩年任期依然會在華府呼風喚雨：「無論民主黨是否掌控國會，川普這種混亂無序的領導風格均不會改變。」

精華 FAQ

  • 他不僅多項政策在法院受阻，伊朗戰事停火也遙遙無期，支持率隨之下滑；同時，共和黨國會議員開始出現不滿，顯示其施政正遭遇內外夾擊。

  • 若共和黨在11月期中選舉失去參眾兩院控制權，川普推動法案與施政的能力將大減，白宮顧問因此預期他會在選後明顯失去影響力。

  • 即使面臨挫折，川普仍能透過行政命令推動政策，並可左右2028年共和黨接班人選；學者也認為他混亂而難預測的風格，仍會持續左右華府。

川普 共和黨 白宮

上一則

世界盃／記者、裁判也被拒入境 川普：對的人才能來

下一則

公布艾普斯坦案檔案？去年白宮戰情室「吵成一團」

延伸閱讀

共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗

共和黨議員偶現異聲 川普黨內整合面臨考驗
川普國會挫敗 反武器化基金急停

川普國會挫敗 反武器化基金急停
川普與國會裂痕 不如想像般大

川普與國會裂痕 不如想像般大
初選背書非保證 但川普時代未終結

初選背書非保證 但川普時代未終結

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多