川普施政連遇挫折 恐淪跛鴨總統？

14日將慶祝80歲大壽的總統川普 ，陷入施政一連串挫敗危機，暴露其權力的局限性，也讓國會共和黨 人與支持者出現動搖，白宮 幕僚憂心期中大選過後，川普可能變成「跛腳鴨」(lame-duck)總統。

路透報導，川普第二執政近17個月後，諸多政策在法院踢到鐵板，伊朗戰事停火遙遙無期，支持率隨之下降，儘管川普仍牢牢掌控核心支持者，然而國會共和黨人開始出現反川普聲浪，一旦共和黨在11月舉行的期中選舉，失去參眾兩院控制權，川普將無可避免提前「跛腳」，一位不願透露姓名的白宮顧問直言：「川普自然會開始失去影響力，尤其在期中選舉之後。」

另外一位前幕僚也透露，川普曾私下表示，考慮競選第三任期就是為了避免自己成為「失去影響力」的跛腳總統，不過即將慶祝80歲大壽的川普身心狀況備受關注，根據路透與益普索(Ipsos)2月民調顯示，61%國人認為川普年齡愈大、行事愈加反覆無常，還有4月民調也發現多數國人對川普情緒和思維反應深感憂心。

上個月，川普接受例行健康檢查後，宣稱身體狀況良好，但還是會被媒體拍到他打瞌睡，包括日前出席麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行的NBA總決賽，川普閉目養神的影片在社群媒體瘋傳。

與此同時，川普影響力漸受挑戰的跡象已經出現，過去兩周來，參眾兩院部分共和黨人與民主黨人聯手譴責川普發動伊朗戰爭，並拒絕批准白宮宴會廳10億元相關經費，迫使他撤回近18億元「反武器化基金」，不過川普仍可憑藉行政命令制定政策，也可在副總統范斯與國務卿魯比歐之間遴選2028年共和黨總統候選人，來施加關鍵影響力。

萊斯大學(Rice University)總統歷史學家布林克利(Douglas Brinkley)認為，以川普行事難以預測的個性，即便剩餘兩年任期依然會在華府呼風喚雨：「無論民主黨是否掌控國會，川普這種混亂無序的領導風格均不會改變。」