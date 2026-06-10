放棄連任聯邦眾議員轉戰南卡州長 梅絲共和黨初選落敗

梅絲轉換跑道參選南卡州長，初選失利。（美聯社）

共和黨南卡 羅來納州聯邦眾議員 梅絲(Nancy Mace)放棄尋求連任，轉換跑道參選南卡州長結果初選失利。9日開票顯示沒有任何候選人跨越50%得票率門檻，得票最高的前兩名現任副州長伊維特(Pamela Evette)、州檢察長威爾遜(Alan Wilson)進入23日決選。

伊維特在投票前一周半的最後時刻獲得川普總統背書。川普形容伊維特是一名「美國優先」(America First)的愛國者，「從一開始就跟我站在一起」。

共和黨籍現任州長麥克馬斯特(Henry McMaster)礙於任期限制無法連任。伊維特初選面臨對手除了梅絲之外，還有企業家雷迪(Rom Reddy)以及另一名南卡州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)。

川普表態支持伊維特，等於冷落亦敵亦友的梅絲。梅絲去年罕見地對川普政府表示不滿，與民主黨聯手要求司法部公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)機密檔案。

梅絲選前接受Politico新聞網站訪問時說，投票支持公布艾普斯坦檔案就是沒有獲得川普背書的原因，「但我無怨無悔」。她說，在南卡州非常努力踢爆露戀童癖、兒童性侵犯以及性販運行為，「無論選舉結果如何，我都會繼續這麼做」。

參與要求公布艾普斯坦檔案的四名共和黨聯邦眾議員當中，只有科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)2026年選舉過後仍將留在國會。前共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)今年稍早已請辭國會議員職務，肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)上個月初選敗給川普背書的挑戰者。

企業家出身的伊維特如果當選南卡州州長，將是繼海理(Nikki Haley)之後的第二位南卡州州長。伊維特以力挺川普為競選主軸，其他政見包括廢除州所得稅、加強選舉安全、推動司法改革。

曾任楊安澤(Andrew Yang)總統選舉南卡州競選總幹事的強生(Jermaine Johnson)獲民主黨提名角逐州長。南卡州是共和黨享有絕對優勢的「深紅州」，2024年總統大選時川普得票率58%，領先民主黨候選人賀錦麗18%。

▼收聽一洲焦點Podcast：