緬因州、南卡羅來納州、內華達州、北達科他州今天初選看點

緬因州、南卡羅來納州、內華達州、北達科他州初選9日同步登場。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 緬因州民主黨初選陷入爭議，普拉特納原本領先卻民調動搖。

緬因州民主黨初選陷入爭議，普拉特納原本領先卻民調動搖。 重點二： 柯林斯守住參院席次，牽動共和黨能否維持聯邦參院多數。

柯林斯守住參院席次，牽動共和黨能否維持聯邦參院多數。 重點三：南卡州州長初選無人過半，內華達與北達科他選情也受關注。

緬因州、南卡羅來納州 、內華達州 、北達科他州 初選9日同步登場，共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)能否守住席次，攸關共和黨能否繼續維持參院多數，牡蠣養殖戶兼退伍軍人普拉特納(Graham Platner)民主黨初選民調領先卻身陷情色簡訊、身上有納粹標誌刺青等醜聞，選情恐生變數；共和黨南卡州州長初選中，現任副州長伊維特(Pamela Evette)一周半前獲得川普總統背書，選前民調顯示沒有候選人得票率可望跨越50%門檻，得票率最高前兩名將在23日一決勝負。

柯林斯的參議院席次民主黨在今年期中選舉積極爭取翻盤的目標，普拉特納獲得民主黨進步派要角及無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)支持，但近來連續爆發爭議卻導致形象受損，過去一個月處於防守劣勢。

普拉特納爭議事件包括在在社群網站Reddit發表煽動言論、胸前有類似納粹標誌的刺青、已婚卻與多名女性傳送情色簡訊等，上周則被前任女友爆料有酗酒及暴力傾向。福斯新聞網9日分析，普拉特納否認最新出現的暴力指控，但負面新聞不斷卻讓某些華府民主黨高層開始質疑普拉特納形象是否已經難以彌補。

普拉特納在民主黨初選原本聲勢一路領先，被看好贏得提名十拿九穩，緬因州州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)雖有參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)支持，卻因民調與募款成果雙雙落後而在今春退出競選。

然而，米爾斯名字仍留在初選選票，消息人士透露，普拉特納連續爆發爭議之後，米爾斯頻頻接到黨內人士敦促電話，要求她重新投入選戰。

民主黨進步派領袖、加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)並未撤回對普拉特納的背書。羅康納受訪時表示：「我們要團結，要知道目標是打敗柯林斯。從舒默到桑德斯，所有人都在這個目標底下團結一致。」

身為共和黨溫和派的柯林斯，今年爭取參議員任期「六連霸」。上次選舉時，選前民調顯示柯林斯選情不利，但最後她以得票率領先9%的成績，擊敗民主黨挑戰者吉迪恩(Sara Gideon)而連任。

共和黨籍內華達州州長隆巴度(Joe Lombardo)尋求連任，初選可望順利過關。

北達科他州向來是共和黨居穩定多數的「深紅」地區，共和黨聯邦眾議員初選競爭激烈。