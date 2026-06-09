分析：川普常批評NBA 為何還要到尼克主場看球？

川普總統（右）8日在紐約麥迪遜廣場花園觀看NBA總冠軍第三戰。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普雖長批NBA，仍赴尼克主場看總冠軍賽第三戰。

川普雖長批NBA，仍赴尼克主場看總冠軍賽第三戰。 重點二： 分析指出，他想藉高收視賽事搶鏡並強化個人品牌。

分析指出，他想藉高收視賽事搶鏡並強化個人品牌。 重點三：此行也凸顯他在紐約支持度低，卻仍自認紐約人。

川普 向來抨擊NBA 球員的政治參與會「摧毀」籃球，他在紐約市的施政滿意度也處於歷史低點。不過，他卻出席27年來尼克隊首度在麥迪遜廣場花園舉行的總冠軍賽第三戰。觀察家指出，此舉意在搶占鎂光燈與製造話題。

今日美國報(USA TODAY)報導，馬刺隊巨星溫班亞瑪 (Victor Wembanyama)，對上自1999年以來首度打進總冠軍賽的尼克隊，這場比賽可望成為近年來收視率最高的NBA轉播賽事之一。政治史學家達萊克(Matt Dallek)指出，雖然川普與支持MAGA的終極格鬥冠軍賽(UFC)群眾更為契合，但他仍想出席總冠軍賽。

原因在於這為他提供了另一個打造個人品牌的機會，也能讓超過1000萬名在家觀看的電視觀眾看見他。達萊克說，「他熱愛受到關注，他喜歡所有目光集中在他身上。即使他已經遷居佛羅里達州，他在許多方面仍認同自己是紐約人。」

分析人士指出，川普第二任期前18個月出席過多場體育賽事，包括高爾夫球賽、超級盃、美網、俱樂部世界盃決賽等，但NBA總冠軍賽第三戰氛圍更為親密且具歷史意義。NBA稱川普將是首位出席總冠軍賽的總統，即使是熱愛籃球的歐巴馬(Barack Obama)也從未到場觀看過總冠軍賽。

川普總統（中）早年曾批評過NBA，但他也是尼克隊球迷。圖為1991年與前妻瑪拉‧梅波斯(右) 一起看尼克隊和太陽隊的比賽。（美聯社）

川普經常批評NBA以及球員從事的社會正義抗議和對政治議題的表態，雙方摩擦在2020年季後賽達到高峰，當時部分球員因警察槍擊事件抵制比賽，有人在球衣上印上「黑人的命也是命」標語。川普則批評球員在播放國歌時單膝下跪，並稱聯盟變成「政治組織」，他也常將球員的政治參與與收視率下滑掛鉤。除此之外，與其他運動不同，沒有任何NBA冠軍隊伍曾造訪川普的白宮。

達萊克還說，「顯然，川普深入虎穴。絕大多數紐約人都投票反對他，而且普遍認為他是個糟糕的總統。」最新發布的川普政府施政滿意度顯示，他在全國的支持度處於或接近歷史低點。

根據NBC紐約4台6月4日的報導，總冠軍戰第三戰最便宜的門票在Vivid Seats和Gametime這類轉售網站上要價超過7000元，有記者跟川普說，一般紐約人根本買不起，川普回答，「那就看電視啊。看電視某種程度上算是半免費的，人生就是這樣。」