傳與川普不合要辭職 白宮幕僚長威爾斯駁斥：謠言

白宮幕僚長威爾斯。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白宮幕僚長威爾斯否認將因與川普不合而辭職。

白宮幕僚長威爾斯否認將因與川普不合而辭職。 重點二： 她在X發聲明駁斥傳聞，稱自己不會離開白宮團隊。

她在X發聲明駁斥傳聞，稱自己不會離開白宮團隊。 重點三：威爾斯也支持普爾特任代理國家情報總監的決定。

有關白宮 幕僚長威爾斯(Susie Wiles)與川普 總統意見不合，準備辭職的傳聞甚囂塵上，她5日發表聲明嚴詞駁斥，直指是「無稽之談」。

英國「每日郵報」(Daily Mail)早前引述消息人士報導，聲稱威爾斯正準備辭職，部分原因是她近期在內閣人事任命上與川普存在分歧。

但紐約郵報報導，69歲的威爾斯5日罕有公開駁斥這項傳聞，在X網站上貼出措辭激烈聲明，說明「我要明確表示，我不會離開，而且很榮幸、也很自豪能為川普總統服務，為我們的團隊感到驕傲，並將繼續全力以赴，推進總統為人民制定的議程。」

威爾斯更指責部分媒體，十多年來一直圍繞川普「製造戲劇性話題」，說「它們過去錯了，現在也錯了」。

她說，「星期一見。」意味她仍將繼續上班。

每日郵報早前引述消息人士，指威爾斯「完全反對」川普任命聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)出任代理國家情報總監，加上川普不滿她的管理風格，因而萌生去意。

38歲的普爾特出身房地產家族，毫無情報、國防或國家安全的背景，唯一資格是川普的忠實擁護者。

威爾斯也發聲明給每日郵報，嚴厲駁斥其報導，指她不支持總統人事任命的說法「完全是虛假誹謗」。她說，「川普為自己的政府挑選最優秀的人才，我們共同努力推動他的議程。」

威爾斯同時也對普爾特表示支持，說「我親眼目睹了普爾特在FHFA辛勤工作，相信他擔任代理國家情報總監時，也會展現出同樣的活力和韌性。」

威爾斯為川普工作超過10年，於2015年10月加入川普首次競選總統時的團隊，擔任佛州助選主席。2019年至2020年擔任川普「拯救美國」政治行動委員會執行長，2024年再成為川普的的聯合競選總幹事，最終助他成功勝選。

今年3月，威爾斯診斷出患有「早期乳癌」。但她毫不在乎，並指「美國近八分之一的女性都有機會確診乳癌。」