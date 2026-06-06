分歧聲中…參院通過ICE等移民執法700億預算 送眾院表決

在川普政府取消成立18億元反武器基金後，參院委員會5日終於通過三年半共計700億元的移民執法預算。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 參院通過700億移民執法預算，供ICE與邊境巡邏隊三年半使用。

參院通過700億移民執法預算，供ICE與邊境巡邏隊三年半使用。 重點二： 共和黨內部分歧浮現，白宮宴會廳與反武器化基金預算接連受阻。

共和黨內部分歧浮現，白宮宴會廳與反武器化基金預算接連受阻。 重點三：法案已送眾院審議，最快下周可望完成表決並決定最終走向。

共和黨整合派系分歧之後，參議院4日通過為移民暨海關執法局(ICE )、邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)提供未來三年半共計700億經費的預算法案。不過，在一整天的馬拉松式投票過程中，共和黨內部對川普總統施政看法不一的處境浮上檯面。預算法案在參院 通過後已送交眾議院審議，眾院 最快下周可望完成表決。

過去幾周以來，共和黨參議員與川普政府之間立場不同，導致預算幾度陷入難產。川普為白宮宴會廳安全升級的10億經費原本包含在預算法案裡，但款項後來遭到刪除。宴會廳預算除了面臨民主黨參議員一致反對，有六名共和黨參議員也跟反對黨站在同一陣線，阻止白宮宴會廳在未經國會批准的情況下繼續施工。

司法部5月18日宣布成立規模將近18億元「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾遭拜登政府司法部不公平調查的受害者，但某些共和黨參議員擔心在國會暴動事件裡攻擊警察而遭定罪的暴徒也可能獲得賠償，對基金計畫抱持懷疑。共和黨參議員5月底離開華府展開為期10天的國殤紀念日休會之前，並未通過預算法案。

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)嘗試把「拯救美國法案」(SAVE America Act)加進預算協調法案，在共和黨內部遭遇反對之後宣告失敗。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)在國會接受質詢時表示政府將不再推動「反武器化基金」，但預算協調法案進入耗時冗長的「連續投票」(vote-a-rama)程序之後，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與民主黨參議員仍抓緊機會，提案讓「反武器化基金」徹底終結。民主黨同時推動多項修正案，讓尋求連任時面臨選情緊張的幾名共和黨參議員面臨政治處境尷尬，包括柯林斯(Susan Collins)、賀斯提(Jon Husted)、蘇利文(Dan Sullivan)。

舒默對媒體說：「我們能相信成天說謊的川普會自我克制而不去染指能讓他自己與家人獲利的這個小金庫嗎？不可能，絕對不可能。」