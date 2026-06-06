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川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社) 【作者：林青...
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社) 【作者：林青錦，日期：2026-05-22，數位典藏序號：20260522201828667】

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普親自遊說共和黨議員，推動夏令時間永久化。
  • 重點二：眾院委員會已通過修正案，但參院仍面臨反對。
  • 重點三：此案成為共和黨內忠誠度考驗，兩黨支持前景不明。

川普二度任以來，以每半年調整一次時鐘「費時又花錢」為由，積極推動將夏令時間永久化，甚至親自致電遊說國會共和黨議員爭取支持，猶如一場對共和黨人的忠誠度考驗。

政治新聞網站Politico報導，眾議院能源暨商業委員會(House Energy and Commerce Committee)上個月以48票比1票，通過授權加入一項修正案，有助於推動日光節約時間(daylight saving time)永久化，隨後川普透過社交媒體大肆讚揚「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)為「共和黨非常棒的一項勝利」。

不願透露姓名的白宮高級官員透露：「總統始終積極介入此事，這件事對他來說至關重要。」密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)受訪時也證實：「他非常支持這項提議，他說，你還覺得這是個好主意嗎？我說是的，我覺得這是個好主意。」

然而共和黨在參議院目前僅占微弱多數，即使只有一票反對，也可能導致法案胎死腹中，去年10月，阿肯色州共和黨籍聯邦參議員科頓(Tom Cotton)以該州農民「早上可能三、四個小時甚至五個小時都見不到太陽」為由，公開表達反對「日光保護法案」；另外，西維吉尼亞州的卡皮托(Shelley Moore Capito)也直言：「我聽到有些人表示反對。」

這項為期五年的法案必須獲得兩黨支持才能通過，但即使支持夏令時間修正案的民主黨人也不看好立法的可能性，佛羅里達州聯邦眾議員卡斯特(Kathy Castor)說：「大家不想和我討論此事，他們關心的是昂貴的汽油、高昂的食品雜貨以及醫療保健被剝奪等現實。」

有鑑於永久實行夏令時間是川普2.0政策之一，白宮幕僚強調勢在必行：「對總統來說是贏，對國人來說是贏，對所有不得不經歷這一麻煩過程的人來說也是贏，我們將繼續努力推動法案過關。」同時佛羅里達州共和黨人也藉機向川普表忠，參議員史考特(Rick Scott)直言：「我在佛州州長任內通過相關立法，一旦法案通過，我們就能保護夏令時間，我保證會在今年通過。」

精華 FAQ

  • 他認為每半年調整一次時鐘既費時又花錢，因此將永久實施夏令時間列為政策重點，並親自介入遊說國會共和黨議員，展現強烈推動意志。

  • 眾院能源暨商業委員會已以48票對1票通過相關修正案，但參議院共和黨僅微弱多數，且部分參議員反對，因此法案仍可能卡關。

  • 因川普親自致電施壓，要求黨內議員表態支持；但農業州與部分保守派參議員擔憂影響作息與農民生活，使支持與反對都牽動政治站隊。

川普 共和黨 白宮

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