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川普遭黨內反撲...眾院通過限制戰爭權力議案 要求結束美伊衝突

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國國會山莊。(路透)
美國國會山莊。(路透)

美伊衝突至今尚未達成和平協議，聯邦眾議院3日通過一項共同決議案，限制美川普總統的戰爭權力，要求川普政府結束美軍在伊朗的軍事行動。

眾院3日針對限制川普戰爭權力的共同決議案進行投票，在民主黨眾議員團結投票、且有4位共和黨眾議員跑票之下，投票結果為215張同意票對208張反對票，於眾院順利通過，接下來將送到聯邦參議院審議。

跑票的4位共和黨籍眾議員分別是：眾議員馬西（Thomas Massie）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、巴瑞特（Tom Barrett）和戴維森（Warren Davidson）。

不過，由於共同決議案（concurrent resolution）雖然須經參眾兩院通過，但不需要總統簽署，就算最後在美國國會通過，預料川普到時也會挑戰其法律效力。

根據國會山莊報報導，眾議員霍夫曼（Jared Huffman）仍認為這是一次非常有威力的投票結果，讓國會參眾兩院更接近宣布美伊衝突是一場非法的戰爭。這次投票，已是眾院第4次企圖限制川普的戰爭權力，不過前3次投票都無法取得足夠共和黨議員的支持。

報導指出，隨著年底期中選舉逼近，這次投票點出，共和黨議員現在更有意願在重要議題上抵抗川普。除了這次投票之外，許多共和黨議員也不願支持川普推動撥款10億美元來強化白宮宴會廳的計畫，同時很多共和黨議員也反對川普提出的18億元「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）。

川普 眾院 伊朗

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