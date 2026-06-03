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紐約州民主黨提修憲促2028選區重畫 國會或增4席

紐時：舒默挑的候選人在民主黨愛州聯邦參議員初選勝出

記者顏伶如／即時報導
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參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)。（美聯社）
參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)。（美聯社）

民主黨如果要成為參議院多數黨，必須守住現有席次並至少翻轉四個共和黨席次，共和黨愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)宣布退休的席次空缺，成為民主黨鎖定目標。根據2日初選結果，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)挑選的州眾議員圖雷克(Josh Turek)輕鬆勝出，舒默與盟友組織為圖雷克選舉贊助將近1000萬元。紐約時報3日分析，對民主黨來說，圖雷克是在共和黨地盤上具備州議會勝選實戰經驗的聯邦參議員候選人。

圖雷克在民主黨初選擊敗對手、進步派州參議員沃爾斯(Zach Wahls)。沃爾斯競選主軸是推翻民主黨建制派。

圖雷克競選團隊獲得大量外部資金贊助，政治行動委員會「投票給退伍軍人」(VoteVets)贊助金額將近1000萬元。

47歲的圖雷克並不是退伍軍人，出生便患有脊柱裂(spina bifida)，曾獲帕拉林匹克運動會(Paralympic Games)金牌。

圖雷克將在普選迎戰共和黨候選人辛森(Ashley Hinson)。恩斯特擔任兩屆聯邦參議員後將退休。

紐約時報分析，圖雷克初選告捷透露了民主黨選民雖然對華府民主黨領袖感到憤怒，但高舉造反大旗的候選人卻處於劣勢，很難克服需要龐大選舉資金的挑戰。

沃爾斯是前愛州州參議會少數黨領袖，這次以政治局外人姿態加入民主黨初選，目標要顛覆華府建制派。沃爾斯在初選期間對選民承諾，如果當選將對舒默繼續擔任參院民主黨領袖投下反對票。

與舒默結盟的「投票給退伍軍人」大手筆贊助圖雷克，對沃爾斯來說成為難以跨越的障礙。

民主黨 參議員 共和黨

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