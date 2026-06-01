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藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

編譯俞仲慈／綜合報導
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多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍...
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

慶祝美國獨立250周年的大型活動「偉哉美國博覽會」(The Great American State Fair)，原定參加演出的多名藝人和團體紛紛打退堂鼓，惹惱川普放話取消表演，另外舉辦一場「讓美國再次偉大」(MAGA)慶典，不過主辦單位仍決定邀請川普擔任開幕嘉賓。

主持「偉哉美國博覽會」開幕

據美聯社報導，川普30日透過自創社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文嘲諷：「我知道有些藝人因為要參加這場演出而開始『怯場』(the yips)。」並揚言邀請「被部分人士視為『史上最偉大總統』(Greatest President in History)的唐納川普取代這群拿高薪的三流『藝人』」。

此次白宮與「Freedom 250」合辦「偉哉美國博覽會」，宣稱中立的Freedom 250去年由川普發起，執行長是川普第一任的前國務院官員，發言人丹妮爾·艾瓦瑞茲(Danielle Alvarez)隨後證實：「我們很高興宣布總統川普將於6月24日周三親自主持開幕儀式，慶祝美國250周年國慶。」

「偉哉美國博覽會」活動訂於6月25日至7月10日在華府國家廣場(National Mall)舉行，除了現場演唱，還有各州特色展、親子活動、飛行表演等各項慶祝活動。

藝人稱不知活動涉及政治

不料上周，老牌搖滾樂團「毒藥樂隊」(Poison)主唱布雷特麥可斯(Bret Michaels)、靈魂樂團The Commodores以及鄉村音樂女歌手瑪蒂娜麥克布萊德(Martina McBride)先後宣布退出，原定首晚演出的麥克布萊德更透過Instagram官網透露自己被誤導，最終決定婉拒參加；還有1989年以熱門歌曲Bust a Move走紅的饒舌歌手Young MC也表示，藝人事先並不知道演唱會涉及政治因素，但期待未來能在華府參加「不那麼政治化」的活動。

藝人退出的舉動惹惱川普，甚至揚言取消「偉哉美國博覽會」另行舉辦活動：「我已指示有關人士研究周三在華府舉行『美國回來了』(AMERICA IS BACK)的可行性，時間地點不變，而且只邀請偉大的愛國者參加。」

川普還自詡為「世界頭號明星」(Number One Attraction anywhere in the World)，宣稱吸引觀眾人數可超過巔峰時期的「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)，並強調：「我們應該為250周年舉辦一場盛大的MAGA慶典，而不是找那些收費高、無人問津、音樂乏味、只會抱怨的歌手來表演。」

至於白人饒舌歌手香草冰(Vanilla Ice)仍決定參加於6月26日演出，並透過個人Instagram帳號強調：「這並非政治舞台，這是在慶祝美國生日。」還有饒舌歌手佛羅里達(Flo Rida)也依照原定計畫訂於7月2日演出。

華府國家廣場上正在搭建一個臨時舞台，預計在這裡舉行慶祝美國建國250周年相關活動...
華府國家廣場上正在搭建一個臨時舞台，預計在這裡舉行慶祝美國建國250周年相關活動。（歐新社）

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