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鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

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鮑爾卸任後首度發聲：川普干預Fed破壞法治 公信力面臨壓力測試

編譯劉忠勇／即時報導
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聯準會前主席鮑爾31日獲頒「甘迺迪勇氣獎」。(路透)
聯準會前主席鮑爾31日獲頒「甘迺迪勇氣獎」。(路透)

聯準會（Fed）前主席鮑爾表示，Fed處於一場「壓力測試」的煎熬之中，正威脅全球最大經濟體的實力和穩定。他直言，川普政府試圖撤換央行官員的做法已破壞法治。

鮑爾上周結束八年的主席任期，回歸理事職位。他周日在獲頒今年度「甘迺迪勇氣獎」的場合上說，Fed和「許多其他（美國）機構一樣……正在經歷一場壓力測試」。

鮑爾說：「如果任一屆政府找到辦法，能因政策分歧而撤換Fed官員，那麼未來的政府也會如法炮製。」

「社會大眾將不再信任Fed能基於全體美國人最大利益做出決策。如此一來，Fed 的公信力將蕩然無存，而這份公信力正是Fed維持經濟強勁與穩定的基石。」

鮑爾在演說稿中未點名川普，川普曾因鮑爾拒絕大幅降息，罵他「笨蛋」、「低能」。Fed總部25億美元翻新工程，成了川普追究鮑爾的把柄，司法部目前將工程出現的7億美元成本超支調查責任，移交給Fed的督察長。

川普也試圖開除Fed理事庫克（Lisa Cook），藉口她涉嫌房貸詐欺。庫克否認上述指控，最高法院也裁定，在庫克和總統之間的訴訟案審理期間，她保有留任Fed的權利。

鮑爾說：「黨派政治分歧，在充滿活力的民主國家中是常態，甚至是不可或缺的。但在維護那些定義我們國家的更高原則上，應保持一致。其中最重要的，就是尊重法治。」

鮑爾在他卸下Fed主席後的首次公開發言中說：「其他國家了解我們是一個建立在誠信之上的國家，而這誠信必須維護。甘迺迪總統捍衛這個傳統，抗拒威權主義的擴張，威權主義與美國價值觀背道而馳。」

鮑爾說：「他擁抱並致力強化實施約80年之久的國際經濟和安全體系，這一套秩序支持了民主和自由，且對美國和全世界都有極大的助益。」

聯準會 鮑爾 川普

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