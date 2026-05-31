路州議會通過新國會選區地圖 非裔民主黨選區被打散

路易斯安納州共和黨人29日通過了國會選區重畫案，拆分其中一個多數為非裔選民的選區。圖為路州州議會21日為此案開會。（美聯社）

路易斯安納州共和黨 人29日通過了國會選區重畫案，拆分其中一個由非裔 選民多數、由民主黨 掌握的選區，共和黨在11月期中選舉保住美國眾議院控制權的機會因此上升。

路透、國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，最高法院4月裁決大幅削弱這類選區法律保障後，路易斯安納州加入其他主要為共和黨的南方州行列，迅速推動拆分擁有大量非裔人口的民主黨選區。該法案29日在州參議院以28票對10票過關，現已送交共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)簽署，預期他將批准生效。

共和黨目前在該州6個國會選區中掌握4席。現行地圖是在2024年依照法院命令繪製，以符合聯邦「投票權法」(Voting Rights Act)要求設立第二個非裔人口占多數或接近多數的選區，此兩個非裔多數的選區目前皆由非裔民主黨議員代表。

然而美國最高法院裁定2024年版本的地圖屬於非法的種族傑利蠑螈(racial gerrymander)，該裁決為路州及其他州打開大門，重新挑戰過去受到較強法律保護的少數族裔多數選區(majority-minority districts)。

蘭德里將原定於5月16日舉行的聯邦眾議院初選延期，以便讓州議員有時間重新繪製地圖，但他發布延期命令時已有數千張郵寄選票投出，投票權倡議團體警告這將造成選民混亂與選務失序。民主黨議員批評新地圖是企圖剝奪非裔選民政治權利，共和黨則反駁稱畫分選區時只考量政黨因素而非種族。

民主黨州眾議員小凱爾．格林(Kyle Green Jr.)28日表示：「在這個非裔占近三分之一人口的州，我們卻被要求在現有的兩個少數族裔優勢選區中做出抉擇，還將這種少數族裔的代表席次縮減至六席中的僅僅一席，也就是從占人口的33%降至僅剩16%的代表席次。這不是地圖，是個牽涉到道德抉擇的數學問題，而我們的答案是不。」

共和黨目前在選區重畫戰中占據優勢，在多達10個席位上領先，不過最終結果仍取決於法律挑戰的裁決。而由於川普支持率持續下滑、選民不滿生活成本上升，民主黨還是有相當機會奪回眾院。