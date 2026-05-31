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限制或封殺18億基金？ 國會握「財政權」王牌

編譯俞仲慈／綜合報導
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在眾院前議長佩洛西的辦公室外，掛著一塊紀念2021年1月6日國會騷亂的複製銘牌，...
在眾院前議長佩洛西的辦公室外，掛著一塊紀念2021年1月6日國會騷亂的複製銘牌，說明事件經過。(美聯社)

川普政府宣布成立規模將近18億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，儘管已被聯邦法院裁決禁止，並引發參院共和黨人群起反彈，然而川普態度堅定，因此國會可以做什麼，以及不能做什麼來限制這筆18億元支出，備受關注。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)為爭取支持「反武器化基金」，與聯邦參議員會面時，有超過20名共和黨人憂心該筆經費可能成為政治迫害者爭取的賠償金，進而為國會暴動事件攻擊執法人員的暴徒提供數百萬元補償，北卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)直言：「這話從我嘴裡說出來，聽起來是不是很荒謬？」

有鑑於「反武器化基金」受益對象尚未釐清，因此國會仍握有憲法保障的「財政權」(power of the purse)，這張王牌可以限制或取消該筆基金，前司法部律師、美國大學(American University)法學教授菲格利(Paul Figley)表示，國會可以徹底阻止基金運作，立法者也可採取禁止向部分罪犯者付費補償等方式積極回應。

密西根大學(University of Michigan)法學教授、歐巴馬政府時期司法部官員巴根托斯(Samuel Bagenstos)則建議國會將參與反美叛亂人士排除在領取範圍之外；還有史丹佛大學法學院憲法中心(Stanford Law School's Constitutional Law Center)研究員霍西(Duncan Hosie)指出，國會可以重新對基金支付額度設立上限，或者針對負責監督基金發放的獨立委員會限制分配資金的能力，並建議國會要求基金僅用於支付獲得聯邦法官批准的和解協議。

不過舊金山加州大學法學院(UC Law San Francisco)教授普萊斯(Zachary Price)認為，針對特定群體限制其取得基金的補償辦法可能引發爭議，因為憲法規定國會不得通過未經審判就懲處特定人士的「剝奪公民權條款」(Bill of Attainder Clause)，可能阻擋國會對參與國會大廈暴動的被告或任何群體施加的懲罰，因此普萊斯建議，若國會祭出更多資格限制才是合法且合宜之舉。

共和黨 華盛頓郵報 反武器化基金

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