幫國會暴亂者申請18億基金 律師抽佣10%

許多2021年1月6日國會暴亂的參與者，爭相申請賠償基金，圖為國會暴亂的資料照片。（美聯社）

南卡羅來納州 律師大衛·強森(David Johnston)是川普 支持者，也是2021年1月6日非法衝進國會大廈的「群眾」之一。五年多後，他正協助「驕傲國會攻擊者」(j6er)申請川普政府新設立的近18億元基金，這是專為自稱受到拜登 政府司法武器化迫害的人而設。他將收取每名申請者獲賠金額的10%作為佣金，上限5000元。大衛·強森在社群影片中表示，「關於那天歷史的敘事正在改變，好事正要發生在我們身上。」

美聯社報導，數百名川普支持者曾承認襲擊國會。如今獲川普特赦，許多人希望藉由17.76億元的和解基金從中獲利，該基金旨在補償自認遭政治起訴的共和黨盟友。儘管兩黨都反對且法官已暫時凍結該基金，暴動者仍爭相索要這筆納稅人的錢。

批評者認為，這是川普盟友粉飾1月6日事件並獎勵追隨者的手段。但並非所有人都這麼想，退伍軍人傑森·里德(Jason Riddle)在認罪後被判坐牢90天，他拒絕特赦與補償，表示「我們是因為犯罪而被起訴。」

許多「驕傲國會攻擊者」並不像傑森·里德那樣抗拒。一名與裴洛西(Nancy Pelosi)講台合影的佛州男子辯稱，他理應為遭致惡名獲得補償。一名新澤西州暴動者稱讚該基金是好消息。一名持戰斧襲擊國會警察而被判刑7年的德州男子，則稱這是「驕傲國會攻擊者」的報復。奧勒岡州的漢普希爾(Pamela Hemphill)則起草索賠信要求500萬元，並歸咎於川普，「如果川普沒有選舉撒謊，我就不會在那裡。」

國會暴動定罪者是否有資格獲得這筆基金，目前仍是未知數。代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)未排除可能性，表示將由委員根據申請人行為與刑期決定誰該獲補償。

目前維吉尼亞州法官已凍結該基金。前檢察官巴盧(Brendan Ballou)代表兩名守衛國會的警員提出訴訟，他認為該基金是川普試圖讓人們忘記或縱容當天歷史的一部分。

川普將1月6日重新定義為和平抗議，讓暴動者更膽大妄為。大衛·強森急於幫忙索賠，對比他2022年認罪被判刑向法官道歉的態度，完全是天差地遠。