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18億基金反彈聲浪愈來愈大 白宮討論撤案換移民執法預算過關

記者顏伶如／綜合報導
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部分共和黨參議員反對成立18億基金，嚴厲質詢代理司法部長布蘭奇。(美聯社)
部分共和黨參議員反對成立18億基金，嚴厲質詢代理司法部長布蘭奇。(美聯社)

據華爾街日報獨家報導，川普政府宣布成立規模18億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)之後，十多名共和黨聯邦參議員呼籲取消該計畫，維吉尼亞東區聯邦地區法院法官29日更下令基金暫停運作，如今川普高層幕僚正在白宮內部討論是否撤銷基金，換取國會下個月通過移民執法預算。

知情人士說，川普高層幕僚已經開始討論是否撤銷「反武器化基金」，做為國會下個月通過移民執法預算的交換條件。

成立「反武器化基金」的消息上周公布之後，十多名共和黨參議員私下呼籲川普高層幕僚取消計畫，其中包括通常大力支持川普施政的葛理漢(Lindsey Graham)。

消息人士說，川普政府官員對於旨在對川普盟友提供賠償的「反武器化基金」感到日漸擔憂；川普到目前為止尚未同意撤銷基金，但已對盟友表示說，能夠理解共和黨參議員面臨的政治難題。

共和黨參議員上周曾為了基金而在聽證會上拷問代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)。共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)形容，這是擔任參議員多年以來見過氣氛最激烈的會議之一。

另一名與會人士說，這是到目前為止看過共和黨參議員對政府官員最嚴厲的一次質詢。

知情人士指出，「反武器化基金」的成立只有少數司法部官員參與，包括布蘭奇首席助理麥考特(Trent McCotter)以及司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)，白宮的川普高層助理則是在成立基金的消息公布前幾天才得知此事。

不少國會議員擔心，聲稱用來補償受到政治迫害者的基金，可能將為在國會暴動事件裡攻擊警察的暴徒提供數百萬元賠償。布蘭奇則反駁說，現在就對基金感到不滿言之過早，因為計畫仍處於初期階段。

消息人士說，布蘭奇與其他官員沒有預料到基金會在共和黨國會議員當中引發強烈反彈。

白宮 反武器化基金 川普

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