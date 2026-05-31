翻修改名被擋 川普怒嗆：甘迺迪中心「很快就會關閉」

法官裁決要將川普名字從甘迺迪中心移除，激怒川普，聲言要關閉甘迺迪中心。圖為華府甘迺迪中心旁「禁止入內」交通標誌。(美聯社)

在聯邦法官29日裁定甘迺迪表演藝術中心未經國會立法不得更名為「川普甘迺迪中心 」（Trump Kennedy Center）、並阻止政府關閉該中心進行為期兩年的翻修工程後，川普總統30日再次為這場法律挫敗發文洩憤。他怒斥法官是「反川普仇恨者」，並預測該中心「很快就會關閉，而且可能永遠不會再開放。」

由歐巴馬 總統提名任命的聯邦地區法院法官庫珀（Christopher Cooper）29日的裁決，要求川普政府在14天內將川普的姓名從甘迺迪中心外觀及任何「官方材料」中移除。法官裁定後幾個小時，川普隨即發文指責庫珀「應感到羞愧」，並表示他將放棄翻修計畫，將中心控制權交給國會。

30日川普再次發表長文，將庫珀裁決與他面臨的其他諸如關稅案的敗訴相互關連，怒稱：「我不可能得到公平對待。」他還指出，將川普姓名冠在甘迺迪中心名稱當中，是董事會的主意，「他們認為這麼做可以幫助這個日漸衰落的機構。」

2025年1月川普重返白宮後不久，就開除了甘迺迪中心原領導階層，任命自己為董事會主席，並將盟友安插至董事會中。 法官裁決要將川普名字從甘迺迪中心移除，激怒川普，聲言要關閉甘迺迪中心。圖為民眾在華府甘迺迪中心外面示威。(美聯社)

川普聲稱，甘迺迪中心如今「鏽跡斑斑，腐爛不堪，鼠蟲橫行」，「新建築本將無可比擬」。川普沒有明確表示是否會在法庭上繼續為此案辯護；白宮沒有立即澄清川普的立場，也沒有說明川普是否會繼續擔任甘迺迪中心董事會主席。

參與其中一起挑戰川普甘迺迪中心計畫訴訟案的前白宮倫理律師艾森（Norm Eisen）向美聯社表示，川普暗示將退出甘迺迪中心的說法，讓那些因為甘迺迪中心被川普接管而與中心疏遠的藝術家們，看到了希望。

艾森指出，「我收到的藝術家和觀眾反饋，都很興奮甘迺迪中心即將回歸無黨派正常狀態。一旦法院命令得到執行，包括將川普名字從大樓上移除，以及董事會必須遵守的其他法律規定，我對中心即將展開漫長回歸之路，充滿信心。」