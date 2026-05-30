我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣名模轉行變工程師 年薪9萬美元 放手送兒女來美

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

國安部揚言撤除庇護城市機場邊境檢查 旅遊業警告：恐損失700億元

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為3月23日紐瓦克自由國際機場內部的照片。(路透)
圖為3月23日紐瓦克自由國際機場內部的照片。(路透)

各大航空公司、旅遊業團體警告，若停止紐瓦克(Newark)或其他主要機場執行邊境檢查恐會引發混亂，導致數千旅客滯留，並阻礙關鍵貨物的運輸。

路透報導，國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)28日表示，由於新州執法部門未協助聯邦移民官員，川普政府可能很快會停止在紐瓦克的國際旅客與貨物通關及查驗工作。

穆林表示，他也可能停止其他十多座所謂「庇護城市」(sanctuary cities)機場的移民檢查，包括波士頓、丹佛、費城、芝加哥、洛杉磯、西雅圖及舊金山。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)、美國航空協會(Airlines for America)、全美零售聯合會(National Retail Federation)及美國旅遊協會(U.S. Travel Association)29日聯合聲明，停止主要機場海關運作，恐將對全國航空運輸系統造成不必要的混亂。」

航空公司高層透露，他們不認為川普政府會立即推進任何限制措施。穆林曾抱怨地方警察未確保聯邦移民官員能進出新州的拘留中心，並警告他可能會調離機場海關官員。

美國旅遊協會指出，關閉服務庇護城市的18座機場所有國際航班，將導致超過700億元的經濟損失，每年影響6800萬名國際旅客。光是紐瓦克每年500萬人進出，每天超過2萬名國際旅客降落，其中包括約1.4萬名美國公民，若關閉國際航線每年經損恐達80億元。

距離國際足總(FIFA)世界盃僅決賽將於7月19在新州東盧瑟福(East Rutherford)舉行，距離紐瓦克僅約12哩，這對美國聲譽將造成重大損害。

關閉機場還可能危及價值數十億元的進口貨物，如藥品及半導體晶片。貨運航空協會(Cargo Airline Association)表示，「航空貨運若改道，將帶來嚴重的經濟後果。」

波士頓 洛杉磯 國土安全部

上一則

29日白宮戰情室會議後 美伊雙方對終戰MOU皆著墨不多

下一則

無視20多次警告 美軍地獄火飛彈開轟 癱瘓1艘闖伊朗港口貨船

延伸閱讀

國土安全部擬撤出洛機場海關 恐影響國際旅客入境

國土安全部擬撤出洛機場海關 恐影響國際旅客入境
反ICE爆衝突 國安部長嗆撤新州機場海關

反ICE爆衝突 國安部長嗆撤新州機場海關
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場
紐瓦克機場最老B航廈 3年將擲2億資金翻修

紐瓦克機場最老B航廈 3年將擲2億資金翻修

熱門新聞

移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

2026-05-25 05:22
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22

超人氣

更多 >
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕
美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」
受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世
川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場