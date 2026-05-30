國安部揚言撤除庇護城市機場邊境檢查 旅遊業警告：恐損失700億元

圖為3月23日紐瓦克自由國際機場內部的照片。(路透)

各大航空公司、旅遊業團體警告，若停止紐瓦克(Newark)或其他主要機場執行邊境檢查恐會引發混亂，導致數千旅客滯留，並阻礙關鍵貨物的運輸。

路透報導，國土安全部 (DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)28日表示，由於新州執法部門未協助聯邦移民官員，川普政府可能很快會停止在紐瓦克的國際旅客與貨物通關及查驗工作。

穆林表示，他也可能停止其他十多座所謂「庇護城市」(sanctuary cities)機場的移民檢查，包括波士頓 、丹佛、費城、芝加哥、洛杉磯 、西雅圖及舊金山。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)、美國航空協會(Airlines for America)、全美零售聯合會(National Retail Federation)及美國旅遊協會(U.S. Travel Association)29日聯合聲明，停止主要機場海關運作，恐將對全國航空運輸系統造成不必要的混亂。」

航空公司高層透露，他們不認為川普政府會立即推進任何限制措施。穆林曾抱怨地方警察未確保聯邦移民官員能進出新州的拘留中心，並警告他可能會調離機場海關官員。

美國旅遊協會指出，關閉服務庇護城市的18座機場所有國際航班，將導致超過700億元的經濟損失，每年影響6800萬名國際旅客。光是紐瓦克每年500萬人進出，每天超過2萬名國際旅客降落，其中包括約1.4萬名美國公民，若關閉國際航線每年經損恐達80億元。

距離國際足總(FIFA)世界盃僅決賽將於7月19在新州東盧瑟福(East Rutherford)舉行，距離紐瓦克僅約12哩，這對美國聲譽將造成重大損害。

關閉機場還可能危及價值數十億元的進口貨物，如藥品及半導體晶片。貨運航空協會(Cargo Airline Association)表示，「航空貨運若改道，將帶來嚴重的經濟後果。」