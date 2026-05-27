「有種族歧視」疑慮 阿拉巴馬州選區重畫 遭聯邦法院擋下

聯邦法院26日阻止阿拉巴馬州改用有利共和黨爭取期中選舉關鍵席位的國會選區重畫新方案。圖為今年5月7日阿拉巴馬州蒙哥馬利州議會大廈外，一名抗議者舉牌反對選區重畫。(美聯社)

聯邦法院26日阻止阿拉巴馬州 改用有利共和黨 爭取期中選舉關鍵席位的國會選區重畫新方案。法官小組裁定，受到共和黨支持的重畫案只包含一個非裔占多數選區，「蓄意存在種族歧視 」。這項裁決對共和黨人來說是一次挫敗；阿州共和黨檢察長馬歇爾(Steve Marshall)表示，該州將立即向聯邦最高法院提起上訴。

由三位法官組成的小組，要求阿拉巴馬州繼續使用法院之前裁定、且已在2024年選舉時啟用的選區地圖；該地圖包含兩個非裔居民佔多數或接近多數的選區。

馬歇爾對此表示，該州重提的選區重畫案「毫無爭議」，聯邦法官的決定毫無依據。馬歇爾並說：「我們能否打贏這場官司不是問題，只是何時打贏而已。」

聯邦最高法院4月底裁定路易斯安納州國會選區重畫案違憲，形同廢除「投票權法」(Voting Rights Act)防止選區畫分存在種族歧視的保護條款。包括阿拉巴馬州、南卡羅來納州、田納西州等南方州共和黨人，隨即著手提出有利於共和黨的重畫選區案。

在阿州，馬歇爾提交緊急動議，要求最高法院迅速裁決阿州2023年提出的只有一個非裔多數選區的重畫案。最高法院保守派多數大法官同意解除禁令，不再阻止使用該選區重畫圖，並將全案發回聯邦法院重審。

與此同時，阿州5月11日舉行初選投票，但該州共和黨州長艾維(Kay Ivey)宣布，受選區變更影響的四個國會選區，會訂8月11日舉行新的特別初選。

聯邦法院22日舉行長達七小時聽證，法官針對該初選時間表和路州裁決影響，向州律師提出嚴厲質詢。法官小組審查裁定，「無可爭議的證據」顯示存在蓄意種族歧視，決定暫時阻止變更選區重畫案；特別初選應依法院之前批准的選區地圖進行。

美國全國有色人種協進會法律辯護基金」(NAACP Legal Defense Fund, LDF)訴訟主任羅斯(Deuel Ross)表示，聯邦法院裁決「再次維護了黑帶地區(Black Belt)選民的憲法權利，我們的客戶期待今秋依據公平畫分的選區投票」。