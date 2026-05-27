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「投票已開始」南卡州參議會否決川普選區重畫案

編譯尤寶琪／綜合報導
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南卡羅來納州參議會26日拒絕了川普總統試圖在11月期中選舉前重畫國會選區的計畫。...
南卡羅來納州參議會26日拒絕了川普總統試圖在11月期中選舉前重畫國會選區的計畫。(美聯社)

川普總統26日試圖在11月期中選舉前重畫國會選區的計畫遭遇挫折。南卡羅來納州參議會拒絕了川普的計畫。

隨著南卡於26日展開初選提前親自投票(In-person Early Voting)，該州參議會否決了一項由共和黨提出的方案，後者要取消這些投票，改為根據重畫的選區重新舉行初選；該方案旨在幫助共和黨擊敗一位長期擔任該州國會眾議員的民主黨人。

一些參議員表示，現在做出改變已經太晚了。

「南卡羅來納州的選民今天就要去投票了。我的良心和常識都不允許我阻止一場已經開始的選舉，」共和黨州參議員凱許(Richard Cash)表示。

南卡羅來納州的這場政治鬧劇是由川普推動的共和黨的策略，旨在重畫選區，以便藉此鞏固共和黨在期中選舉中微弱的國會眾院多數席位。共和黨迅速採取行動，試圖利用聯邦最高法院近期削弱聯邦「投票權法」(Voting Rights Act)對少數族裔保護的裁決。

在全國各地持續進行的選區重畫之爭中領先的共和黨，在下級法院取得了一些勝利。

佛羅里達州的一名州法官，拒絕阻止在期中選舉使用州議會通過、能替共和黨多取得四個席位的新國會選區方案。此外，指控田納西州新國會眾院選區有種族歧視之嫌的臨時限制令申請，也遭聯邦法院駁回。

自從川普去年夏天首次敦促德州重畫選區以來，共和黨已在密蘇里州、北卡羅來納州、俄亥俄州、佛羅里達州與田納西州實施新的聯邦眾議院選區。共和黨認為，透過這些措施，他們可能增加多達14個席次；若最終成功爭取到在阿拉巴馬州使用不同選區地圖的權利，可能增加到15席。

民主黨則認為，他們可望從加州選民新批准的選區中額外贏得五個席次，另外還可能透過猶他州法院強制實施的新選區地圖再增加一席。

不過，民主黨本月稍早在維吉尼亞州遭遇挫折；該州高等法院裁定一項經選民批准的重畫選區方案無效，而該方案原本有助於民主黨取得更多席次。

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