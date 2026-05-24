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川普才說別看我臉色 轉頭預告降息 分析師：沒有空間

記者陳儷方／台北報導
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聯準會新任主席華許就職，川普總統期許華許能完全獨立行事，不必看他臉色，但轉頭就在紐約的造勢演講中預告利率「很快下降」。投資專家表示，川普說辭反覆並不意外，而聯準會的利率決策是看「聯邦公開市場委員會」 (Federal Open Market Committee，FOMC)的委員們投票結果，因此，6月17日公布的點陣圖(Dot Plot)才是市場關注焦點，重要性高於這場就職宣誓典禮。

Fed點陣圖是聯準會在利率決策會議後發布的預測圖表，決策官員用來預期「基準利率落點」，是評估升息或降息的重要參考指標。

華許上任的這個時間點，受到美國發動對伊朗的戰爭影響，國際油價高漲，通膨壓力大增，資深分析師蔡明翰指出，CPI (消費者物價指數)及PPI (生產者物價指數)表現均高於預期，現階段通膨壓力非常大，因此不存在川普訴求的降息空間，但同時也沒有應付通膨的升息空間，聯準會陷入兩難處境。

蔡明翰分析認為，現在不是聯準會調整利率政策的好時機，華許上任後第一個利率決策會議按兵不動的機會大，現在股強債弱的情勢不會改變，聯準會前次降息是2025年12月中，距離現在五個月都沒有再降息，但美股四大指數照漲，尤其是費城半導體指數漲幅驚人，只要產業前景好、人工智慧(AI)需求強勁，不需要降息換取豐沛資金進入市場，股市也能漲。

目前股市主要由AI產業鏈驅動，蔡明翰認為，投資人不用擔心聯準會要不要降息，不過，油價百元高檔的時間不能拖太久，通膨是油價帶動，而油價又是由美伊戰爭帶動，川普應該在美國經濟尚未內傷之前，盡快解決中東戰局，「只要美伊一握手，油價就會崩」，若油價三位數的時間拖到半年以上，則造成的傷害短時間內難以復元，美國應該先解決戰爭、讓油價回軟，再決定貨幣政策走向，否則在當前環境下，利率政策根本沒得選。

隨著通膨壓力節節升高，聯準會理事態度轉鷹。聯準會上月會議紀錄也顯示，若通膨持續高於目標，有可能需要升息。

降息 川普 聯準會

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