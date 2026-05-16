選區遭拆分…田納西州唯一民主黨籍眾議員科恩 放棄競選連任

田納西州唯一的民主黨籍聯邦眾議員科恩，因為原選區經重劃後一分為三，黯然宣布放棄競選連任。(路透)

由於田納西州共和黨 主導的州議會7日通過國會眾院選區重畫案並由州長火速簽署生效，田州原本唯一由非裔選民佔多數、以孟菲斯為核心的選區被拆成三個選區，不但為共和黨多增一席機會，也使該州民主黨國會代表席次也直接歸零；原選區現任民主黨籍眾議員科恩（Steve Cohen）政治生涯遭徹底顛覆，15日黯然宣布放棄競選連任。

科恩在華府 辦公室向美聯社等媒體表示，「我不想放棄；我不是個輕易放棄的人。但這樣的選區畫分就是為了擊敗我。」科恩已向法庭挑戰田納西州選區重畫案，並稱若訴訟成功、原有的國會選區獲恢復，他將重新參選。

科恩同時感嘆，田納西州很可能會在下次選舉後，完全由共和黨控制該州國會代表團；即使民主黨重新奪回白宮，該州也會失去發聲機會。

田州通過的選區重畫案曾在2022年遭州最高法院以違反聯邦「投票權法」駁回，但美國最高法院4月29日做出重大裁決，擋下路易斯安納州第二個由非裔占多數的選區重畫案，大幅削弱了聯邦「投票權法」對少數族裔的保護，一併掃除了田州選區重畫案的法律障礙。

最高法院裁決後，田州成為第一個通過新國會選區重畫案的州。接下來預料還有多個南部紅州起而仿效，路州、阿拉巴馬及南卡州共和黨人已採取措施重畫選區。

76歲的科恩2006年當選以來，已代表該選區20年，是美國南方最後幾位白人民主黨眾議員之一，也是首位代表田州進入國會的猶太裔。他長期擔任眾院司法委員會成員，致力加強投票權和公民權利。科恩說：「一個非裔佔多數選區選出一位白人議員，不但關係良好還獲大量支持，在美國是非常罕見的事。」

田州選區重畫後，來自孟菲斯的民主黨籍非裔州參議員皮爾森（Justin Pearson）已確定將在田州新畫的第九國會選區角逐國會眾議員。

科恩預測，在新選區畫分下，田州民主黨人幾乎不可能贏得國會席次。他說，選區重畫雖有可能讓共和黨人面臨反彈，但民主黨人必須致力推動選民登記、大規模投票動員，前景艱難。