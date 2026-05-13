內布拉斯加州民主黨眾院初選 選情膠著

內布拉斯加州第二選區的民主黨眾院 初選結果，12日深夜仍未明朗，而這場選舉的結果可能由該州的「藍點」(blue dot)選區決定。

美聯社報導，截至12日深夜，內布拉斯加州第二選區的民主黨眾院初選已開出的逾5萬1000張選票中，社運分子鮑爾 (Denise Powell)以約2個百分點的細微差距，領先州參議員卡瓦諾(John Cavanaugh)。

該選區有逾90%的選票來自道格拉斯郡(Douglas County)，而該郡向來在選舉日後仍有大量選票需要清點，當局估計至少要到13日下午才能更新計票資訊。

此次初選備受關注，主因是攸關內布拉斯加州獨特的「藍點」存亡。

內布拉斯加州是全美唯二依照選區分配總統選舉人票的州之一，第二選區在2008年以來的五場總統大選中，三度投票支持民主黨候選人，成為紅州之中招牌的「藍點」。

鮑爾支持者警告，卡瓦諾若勝選，出缺的州議會席位將由共和黨州長任命保守派人士接任，這可能會讓共和黨在州議會取得足夠票數，推動限縮墮胎權、跨性別權利，甚至修改選舉人票分配制度的法案，進一步增加「藍點」消失的風險。