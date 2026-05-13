中國行啟程前 被問白宮宴會廳工程費 川普怒罵記者「蠢貨」

川普總統12日啟程赴北京訪問，行前在白宮草坪接受媒體提問。(歐新社)

前往中國訪問的川普 總統，12日啟程前在白宮 草坪對媒體發表談話時，提及東廂新宴會廳非常雄偉壯觀。一名女記者問到宴會廳工程將花費美國納稅人多少錢，川普嚴厲說道：「我把規模變大一倍了，妳這個蠢人。」川普接著說：「妳不是個聰明人。」

每日郵報報導，這名女記者詢問宴會廳翻修花費遭到川普潑冷水之前，另一名女記者則詢問川普，最新報告顯示通膨處於三年來最高水準，是否覺得政策沒能發揮效用。川普高聲答道：「我的政策都運作好極了。」他說，時間點若拉回戰爭之前，過去三個月的通膨率其實只有1.7%。

川普說：「我們現在可以做出選擇，要不要讓那些瘋子擁有核子武器，如果想要那麼做的話，就是個愚蠢的人。而妳剛好就是，我很了解妳。」

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)12日公布數據指出，消費者物價在4月間比去年同期上漲3.8%，創下2023年5月以來的最大年度漲幅。

伊朗戰爭導致能源成本上漲，最近漲幅約有40%。雖然受到封鎖的伊朗面臨日漸沉重的經濟壓力，但美國從戰爭開打以來，國內能源已經急速升高。

川普4月中旬封鎖伊朗港口，原想逼迫伊朗上談判桌，但全球局勢陷入緊張，北京批評美國此舉「危險且不負責任」。

當被問到「美國民眾的財務狀況」在多大程度上促使他尋求達成協議以結束戰爭時，川普回答：「一點也沒有。」

川普表示：「當我談論伊朗時，唯一重要的事情就是——他們不能擁有核武。我不會去想美國人的財務狀況，我也不會去想任何人，」川普說，「我只想一件事：我們不能讓伊朗擁有核武器。」

當被要求澄清美國民眾所承受的經濟衝擊，是否為他決策考量的一部分時，川普再次強化了這一立場，「每一位美國人都明白。」他還提到一項未具名的民調，聲稱絕大多數民眾「理解伊朗不能擁有核武器」。

「如果股市稍微上漲或下跌，美國人民都能理解，」川普接著說。「當這場戰爭結束後，油價將會下跌，股市將會大幅飆升，而且老實說，我認為我們現在正處於黃金時代。你們將會看到一個前所未見的黃金時代。」

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