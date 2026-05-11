華許接掌Fed主席邁進一步 提名案過參院首關

美國聯準會（Fed）新任主席提名人華許（Kevin Warsh，中間站立者）。(路透)

美國聯準會（Fed）新任主席提名人華許 （Kevin Warsh）的人事案，在周一通過本周參院預定的一系列投票 中的第一關。這代表華許通往出任美國央行主席的目標邁進一步。

參院周一晚間以49票對44票，通過程序性投票，推進華許的提名案，為周二確認他加入Fed理事會的確認投票鋪路。另一項確認華許接替鮑爾 擔任Fed主席的投票，預期將在本周稍晚進行。

在北卡羅來納州共和黨參議員提利斯（Thom Tillis） 撤除對Fed主席提名案的阻撓後，華許幾乎篤定可以通過國會的提名確認案投票。此前，司法部宣布已終止對鮑爾的刑事調查，該調查涉及聯準會大樓翻修工程的費用超支問題，提利斯隨後才解除封鎖。

民主黨人對華許表示反對，認為他難以維護央行在貨幣政策上的獨立性，理由是美國總統川普先前已明確表示，期望華許上任後能降息。民主黨在銀行委員會的重量級人物華倫（Elizabeth Warren）更將華許形容為川普的「傀儡」。

對此，華許則一再承諾，若獲確認出任Fed主席，他將獨立行使職權。