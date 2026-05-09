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選區重畫戰 國會眾院席次共和黨估多拿14席 民主黨增6席

記者胡玉立／綜合報導
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最高法院上月29日裁決削弱了聯邦「投票權法」(Voting Rights Act)對少數族裔的保護，維吉尼亞州高等法院8日裁決讓關鍵的維州民主黨國會選區重畫案無效；兩項裁決讓共和黨在全國各州火熱進行的國會選區重畫戰中，占據上風。目前，共和黨人認為他們可以透過新選區多贏14席，民主黨人則認為他們可以透過新選區贏得6席。

歷史上，總統所在政黨往往會在期中選舉中失去席次；民主黨只需在11月大選贏得幾席，就能從共和黨手中奪回眾院控制權，有更大力量對抗總統。

去年，川普總統為了讓共和黨掌控選舉優勢，敦促德州共和黨人重畫該州國會選區，加州民主黨人也著手推動選區重畫策略，兩黨因此展開了一波非比尋常的期中選區重畫戰。

最高院最近裁決推翻了路易斯安納州以非裔占多數的國會選區畫分案，各州選區重畫之爭，愈演愈烈。

維吉尼亞州高等法院8日的裁決推翻修憲案，此案原可望藉重畫國會選區讓民主黨增加四席。

美聯社報導，現在，共和黨人認為他們可以透過德州、佛州、密蘇里州、北卡羅來納州、俄亥俄州和田納西州的新選區重畫案，多贏14席，重畫選區還在討論中的另三個紅州可望為共和黨爭取到更多席次。民主黨人則認為他們可以透過加州和猶他州的新選區多贏6席。

但這項預測，是以昔日投票模式在11月其中選舉仍然有效為前提。

目前還在討論重畫選區的州中，路易斯安納州共和黨州長蘭德里(Jeff Landry)正設法讓州議會根據4月29日最高法院裁決，制定新選區重畫案。

阿拉巴馬州重畫案可能有助共和黨多贏1席，南卡州的方案也可能有助共和黨多贏1席。已完成新眾院選區畫分的州中，加州可能有助民主黨多贏5席；猶他州有助民主黨多贏1席。

德州可能有助共和黨多贏5席，密蘇里州、北卡州和田納西州各有助共和黨多贏1席，俄亥俄州有助共和黨多贏2席，佛州有助共和黨多贏4席。

共和黨 眾院 民主黨

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