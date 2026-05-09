阿拉巴馬州議會通過改採新選區 但需獲法院批准

阿拉巴馬州蒙哥馬利州議會大廈外，一名抗議者舉牌反對選區重畫。(美聯社)

阿拉巴馬州 州議會8日舉行會議，在一片示威抗議聲中通過新計畫，若是法院允許共和黨 重畫的選區在期中選舉使用，就進行新初選，州長艾維(Kay Ivey) 迅速簽署該案。

美聯社報導，阿拉巴馬州已定於5月19日舉行初選，決定多個職位的政黨提名候選人，包括州長、副州長、國會參議員、州務卿、州檢察長等。但根據通過的新法案，將不理會受影響選區國會眾議院 席位的初選結果，而是根據重畫選區後再安排新的初選。

不過法案規定，重畫選區方案必須獲得法院批准，否則原有的選區仍然有效。

阿拉巴馬州議會在表決法案時，跟早前田納西州州議會一樣，爆發反對者激烈抗議及肢體衝突，一名抗議者遭保全人員從擠滿抗議民眾的旁聽席上拖走，現場一片混亂。

議會大廈外有大批示威者高喊「為民主而戰」、「打倒白人至上主義」等口號。其中一名年邁抗議者聲稱在1965年曾走上街頭爭取投票權，現在到了2026年還在做同一事情。

在州議會辯論期間，民主黨人及非裔參議員均指責，這項立法讓人回想起該州可恥的種族隔離歷史。投票期間，民主黨籍州參議員同時高喊「絕對不行」、「停止偷竊選舉」等。

儘管阿拉巴馬州新初選法案獲通過，但仍然存在變數。州政府早在2023年已試圖就2024年大選重畫選區，但遭聯邦地方法院裁定歧視黑人公民而禁止，州政府也承諾在 2030 年前不會重畫選區。因此新法案規定，只有在法院同意解除禁令下，新的初選才會舉行。

州長艾維在簽署法案後發聲明表示，州政府已做好準備，若法院作出有利裁決，就會迅速行動就新的選區舉行初選。

此外，在剛通過重畫國會選區的田納西州，民主黨8日提出訴訟，尋求阻止這些選區在今年期中選舉前投入使用，理由是時間過於緊迫。