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美國建國250周年 國務院推「川普肖像」護照 限量2.5萬本

編譯王若馨／綜合報導
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國務院證實正準備發行限量的特別設計護照，紀念美國獨立250周年，內頁有川普的肖像...
國務院證實正準備發行限量的特別設計護照，紀念美國獨立250周年，內頁有川普的肖像。(美聯社)

國務院推出限量版美國護照，以紀念美國獨立250周年。福斯數位新聞(Fox News Digital)獨家取得的新護照設計顯示，內頁封面上醒目地印有川普總統的肖像。

模型圖顯示，川普的圖像周圍環繞著「獨立宣言」的文字與美國國旗，並附有總統以金色呈現的簽名。另一頁則展示了開國元勳簽署「獨立宣言」時的著名畫作。

這些護照預計將於今年夏季發行，屬於川普政府更廣泛的「America250」慶祝活動之一；該活動還包括8月在國家廣場舉辦的大獎賽事，以及6月在白宮南草坪舉行的UFC格鬥比賽。

隨著美國在7月慶祝建國250周年，國務院正準備發行限量的特別設計護照，以紀念這一歷史性時刻，」國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示。

皮戈特指出，這些護照將採用客製化藝術設計與強化影像，同時仍會保留「使美國護照成為全球最安全文件之一的相同安全特徵」。

這款紀念版美國護照的封面也稍作調整，「United States of America」字樣被放大並移至護照上方、國徽之上。背面封底則會印有美國國旗圖案，並在1777年版本國旗的13顆星之間置中標示「250」。

一名國務院官員表示，當新設計推出時，任何申請護照的美國公民都有機會取得這款版本，且在供應尚有存量期間將持續提供。該官員並指出，這些護照僅會在華盛頓護照局(Washington Passport Agency)發放。

該官員確認，此次發行預計將配合7月的250周年紀念活動。全美各地的民眾也正為今年夏天這場籌備多年的全國性大型慶祝活動的盛大揭幕做準備。

2026年6月25日至7月10日期間，位於華盛頓特區的國家大草坪(National Mall)將轉型為「偉大的美國州博覽會」(Great American State Fair)，並設有牛仔競技風格活動、摩天輪，以及來自各州與屬地的展館。

知情人士指出，國務院計畫先「限量生產」，初期可能發行約2萬5000本帶有川普肖像的護照，未來是否全面取代現行版本仍未知；國務院尚未公布正式實施時間表或新護照的發行日期。

這項消息由「堡壘報」(The Bulwark)網站引述兩名知情人士獨家報導。在媒體查證過程中，國務院最初要求延後回應時間，但兩小時內福斯新聞數位版(Fox News Digital)率先發布報導確認；隨後一名白宮發言人回應「堡壘報」，以「背景說明」方式附上福斯新聞連結，證實相關設計。

目前的護照版本是自2021年啟用，內頁封面描繪1814年法蘭西斯．史考特．基(Francis Scott Key)目睹英軍砲轟麥克亨利堡，獲啟發創作美國國歌「星條旗」的歌詞；封底則印有地球、月球與航海家號探測器圖像，並引用19世紀非裔作家安娜．茱莉亞．庫柏(Anna Julia Cooper)關於自由的名言。

除拉什莫爾山雕像外，現行護照設計並未出現任何總統肖像。 

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