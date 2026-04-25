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代理司法部長拚「扶正」 助川普打政敵

記者顏伶如／綜合報導
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代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望...
代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望平息來自右翼批評者的檢討聲浪，證明自己在推動川普優先事項取得進展。（美聯社）

紐約時報24日報導，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望平息來自右翼批評者的檢討聲浪，證明自己在推動川普優先事項取得進展。在布蘭奇指揮之下，司法部鎖定高知名度目標展開調查，包括前中央情報局(CIA)局長布瑞南(John Brennan)、前白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)、民主黨選舉募款平台「藍色行動」(ActBlue)、非營利組織「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)，前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)則可能再次遭到聯邦起訴。

知情人士說，曾對川普提出干預2020年選舉重罪起訴的前喬治亞州州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)，後來爆發拿公費旅遊的利益衝突醜聞，威利斯隨扈近期之內就會接到聯邦檢察官傳喚。

報導指出，司法部針對川普政敵發動新一波起訴浪潮，其實早在前司法部長邦迪(Pam Bondi)離職前就已開始，但布蘭奇向白宮高層表示，將比邦迪對川普政敵做出更加有效的打擊。

布蘭奇是川普私人律師出身，目前面臨最大考驗是「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營一直把他視為圈外人。某些川普支持者青睞的司法部長人選是來自密蘇里州的極右派法律倡議人士馬丁(Ed Martin)。

針對布瑞南的調查分為兩個部分：追查布瑞南2023年向國會作證時是否說謊，以及布瑞南是否參與歐巴馬及拜登政府官員密謀阻斷川普參選之路的「大陰謀」(grand conspiracy)。

邦迪曾遭川普盟友批評過於膽怯，司法部長任內聯邦檢察官雖然多次嘗試起訴布瑞南，最後卻因證據不足屢屢遭到大陪審團及法官打回票。

哈欽森因為指控川普與2021年1月6日國會暴動事件有關而觸怒川普，「藍色行動」遭質疑海外捐款人資料出現紀錄不符。總部位於阿拉巴馬州、專門研究仇恨團體的「南方貧困法律中心」，本周因為一項現已停止的計畫遭到聯邦起訴，計畫內容是付費給線民以滲透到白人至上主義及極端主義團體。

代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望...
代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望平息來自右翼批評者的檢討聲浪，證明自己在推動川普優先事項取得進展。（歐新社）

代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望...
代理司法部長布蘭奇爭取摘掉「代理」頭銜，採取一連串行動配合川普總統報復政敵，希望平息來自右翼批評者的檢討聲浪，證明自己在推動川普優先事項取得進展。（美聯社）

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紐約時報 CIA 哈欽森

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