我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長居台灣華翁 因1原因險領不到8萬退稅

華人近萬元買商務艙 登機前遭降等 原因？

傳美計畫裁減駐紮德美軍 分析：全面撤出可能性不高

中央社／柏林12日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美國陸軍一名士兵2023年3月在德國格拉芬沃爾訓練場參加實彈射擊演習。(路透...
圖為美國陸軍一名士兵2023年3月在德國格拉芬沃爾訓練場參加實彈射擊演習。(路透)

美國近期傳出考慮將駐德美軍轉移至其他歐洲國家，引發關注。專家分析指出，德國軍事基地已深度嵌入美軍全球運作體系，美軍全面撤出的可能性不高，相關言論恐削弱美國與北大西洋公約組織（NATO）盟友之間的互信基礎。

美伊開戰以來，美國總統川普（Donald Trump）多次批評部分北約成員國未支持美方軍事行動。華爾街日報（The Wall Street Journal）日前獨家報導，白宮正考慮自德國等地撤出部分美軍，轉移至更支持美國的歐洲國家，引發關注。

慕尼黑聯邦國防軍大學學者策佐斯（Konstantinos Tsetsos）接受德國公共廣播（BR24）訪問時指出，從戰略指揮、後勤補給到軍事訓練，德國軍事基地已深度嵌入美軍全球運作體系，撤軍不切實際，對美國自身亦無益。

明鏡週刊（Der Spiegel）回顧，2020年川普第一任期內，曾以「德國欠北約數十億美元」為由，揚言裁減約1萬2000名駐德美軍，並規劃將兵力重新部署至波蘭等國。

該計畫當時在美國國內遭軍方與國會反對，認為恐削弱美軍全球戰略部署與對俄嚇阻能力，最終在拜登（Joe Biden）政府上任後叫停。

針對美方再度考慮調整駐德兵力，德國官方採取低調應對。總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，已與川普通話，但未觸及撤軍或基地使用問題，並強調德美駐軍協議仍有效，德方相信美方會遵守相關規定。

不過相關言論在德國國內仍引發不少反彈，德國國會歐洲事務委員會主席何懷特（Anton Hofreiter）批評，撤軍威脅正在削弱歐洲對美國安全承諾的信心，也可能影響俄羅斯對北約嚇阻力的判斷。

根據公開資料，目前德國駐紮約3萬6000名美國士兵，為美軍在歐洲最大部署據點之一，加上文職人員與家屬，整體規模可達5萬人以上，僅次於日本。

其中，德國西南部拉姆施坦（Ramstein）空軍基地為美軍在歐洲最重要空運樞紐，負責後勤補給並支援中東與非洲行動，被視為美軍海外行動門戶，戰略地位關鍵。

設於斯圖加特的帕奇基地（Patch Barracks）為美國歐洲司令部（EUCOM）與非洲司令部（AFRICOM）總部所在地；威斯巴登則設有美國陸軍歐洲總部，兩者皆為重要海外指揮中心。

此外，位於巴伐利亞的格拉芬韋赫訓練場（Grafenwoehr Training Area）為美國陸軍在歐洲最大的訓練基地，長期用於北約聯合演訓與部隊輪調。

俄羅斯 北約 川普

上一則

封鎖荷莫茲還不夠？川普下一步曝光 官員畫未來談判5紅線

下一則

國際油價跳漲逾7% 川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？

延伸閱讀

美伊談判在即 美軍繼續增兵中東

美伊談判在即 美軍繼續增兵中東
川普擬懲罰未助戰北約盟國 考慮改部署美軍至東歐國家

川普擬懲罰未助戰北約盟國 考慮改部署美軍至東歐國家
傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名

傳川普擬將美軍調離不挺戰北約盟國 西德義法遭點名
北約秘書長：理解川普的失望

北約秘書長：理解川普的失望

熱門新聞

美軍救援受困伊朗境內的飛官，過程驚險。示意圖。（路透）

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

2026-04-05 20:55
這張照片據稱，美國在伊朗執行尋找一名受困飛行員任務期間，有美軍飛機遭摧毀。路透無法確認照片的實際拍攝時間。(路透)

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

2026-04-05 12:29
美國川普總統。（美聯社）

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

2026-04-07 19:00
川普總統。(美聯社)

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

2026-04-07 08:34
美國副總統范斯率團赴巴基斯坦與伊朗舉行談判。（美聯社）

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

2026-04-11 21:51
美國總統川普11日在佛州邁阿密觀看終極格鬥錦標賽（UFC）賽事。路透

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

2026-04-12 10:49

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的