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川普小兒子投資能量飲料 首波主打口味有鳳梨、椰子

編譯馬雯婷／綜合報導
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川普小兒子拜倫跨足投資提神飲料。(美聯社)
川普小兒子拜倫跨足投資提神飲料。(美聯社)

拜倫．川普（Barron Trump）正為其飲料事業揭開序幕，旗下公司已開始預告首批產品口味。這位「第一公子」顯然準備進軍利潤豐厚的能量飲料市場。

這位20歲的川普家族成員，現為草本茶新創公司SOLLOS Yerba Mate Inc. 的五位董事之一。公司預計於2026年5月正式推出產品，首波主打口味包括鳳梨與椰子。

馬黛茶（yerba mate）源自南美洲，是一種帶有苦味的草本茶，常被視為含咖啡因的咖啡替代品進行行銷。

根據州企業登記文件顯示，拜倫·川普名列公司董事之一。SOLLOS Yerba Mate Inc. 於去年12月在佛羅里達州成立，並同步在以企業友善著稱的德拉瓦州完成註冊。

公司其他董事包括卡斯特洛（Rodolfo Castello）、戈麥斯（Valentino Gomez）、霍爾（Stephen Hall）以及伯恩斯坦（Spencer Bernstein）。其中，伯恩斯坦擔任董事長，霍爾則出任副總裁。

值得一提的是，伯恩斯坦與霍爾皆為拜倫的高中同學，三人曾一同就讀於佛羅里達州私立學校「劍橋學院」（Oxbridge Academy）。

根據美國證券交易委員會文件，Sollos Yerba Mate已成功向私人投資者募得100萬元資金。

在品牌形象方面，SOLLOS於Instagram表示，公司希望透過產品展現南佛羅里達充滿活力的生活方式；其 LinkedIn頁面亦宣稱，已打造出「完美的夏日飲品」。

目前，拜倫正於紐約大學史登商學院就讀二年級。作為川普與梅蘭妮亞的小兒子，他似乎正逐步走向家族的商業版圖，而非政治舞台。

除了能量飲料事業外，拜倫亦涉足加密貨幣領域，並與父親及兩位兄長小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump）共同創立了World Liberty Financial。

據報導，他個人資產約為1.5億元，而這項新創事業未來亦有望帶來可觀收益。

從市場角度來看，全球能量飲料市場規模在2025年約為850億至900億美元，預計至2030至2034年間，將進一步成長至超過1250億至1570億元，顯示該領域仍具備強勁的發展潛力。

川普小兒子拜倫跨足投資提神飲料。(美聯社)
川普小兒子拜倫跨足投資提神飲料。(美聯社)

德拉瓦州 小川普 川普

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